Túl egy egymilliárdon a Windows 11

A Microsoft szerint a Windows 11 hamarabb ugrotta meg az egymilliárd felhasználót, mint a Windows 10.

A negyedéves jelentések hete volt ez, és a Microsoft a Windows 11 adaptációjával kapcsolatban is nagy hírrel állt elő. Az operációs rendszerrel a 2026-os üzleti év második negyedévében sikerült átlépni az egymilliárd felhasználót Satya Nadella bevallása szerint, ami 45 százalékos növekedést jelent éves szinten, túlszárnyalva az előd eredményeit. Számszerűsítve a Windows 11 1576 nap alatt érte el az egymilliárd felhasználót, amihez a Windows 10 bevezetése után 1706 nap kellett.

Fontos részlet lenne azonban (amit a cégvezető nem pontosított), hogy ez napi aktív felhasználói számot (DAU) jelent vagy az összes telepített eszközre vonatkozó, bár az utóbbi esélyesebb. Ennél is érdekesebb lenne, hogy hányan regisztráltak végül a Windows 10 kiterjesztett biztonsági programjába, és mennyi az annyi Windows 10-felhasználó.

A 2021 őszén kiadott operációs rendszer 2025. júliusában gyűrte le elődjét először piaci részesedés tekintetében, amin nagyban lendíthetett, hogy közelgett a Windows 10 terméktámogatási ciklusának vége. A nyár közepén a Windows 11 piaci részesedése a Stat Counter adatbázisa szerint beérte, illetve kis mértékben meg is haladta a Windows 10-ét - előbbi a kliensek 50,88%-án, utóbbi a PC-k 46,2%-án futott. A nagyjából 50%-os piaci részesedés egyébként darabszámra lefordítva kb. 700 millió windowsos PC-t sejtetett az elemzők szerint akkoriban.

A Windows 11 pályafutása elején meglehetősen lassan vágott neki a világhódító útnak, még akkor is, ha a frissítés eleinte ingyenes volt a régebbi verziót futtatók számára. A rendszer egy évvel a megjelenését követően - 2022 végén - nem egészen 10%-os penetráción állt, 2023 végén ezt sikerült 28%-ra feltornászni. A Windows 10 terméktámogatási ciklusának vége sokat tolt a Windows 11 szekerén, melynek gyors elterjedését a kompatibilitási követelmények is hátráltatták.

Via TheRegister.