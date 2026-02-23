Altman: az emberek tanítása is egy csomó energiába kerül

A világ legnépesebb országának fővárosában, Új-Delhiben tartott négynapos AI Impact Summit konferencia sajtóbeszámolók alapján a globális technológiai iparág eddigi egyik legbizarrabb hasonló eseménye volt, melyen végül nem vett részt Bill Gates, de az indiai miniszterelnök, Narendra Dámodardász Modi által személyesen patronált rendezvényen ott volt többek között Sam Altman (OpenAI), és Dario Amodei (Anthropic) akik látványosan kerülték egymás érintését.

Az eseményre kilátogató mintegy 250 ezer regisztrált jól szemléltette a mesterséges intelligencia iparág nagyjai, illetve az általuk közzétett gondolatok (és az Indiába irányuló befektetések) iránti fokozott érdeklődést egy olyan korszakban, melynek jelentőségét már évekkel ezelőtt az ipari forradalmakéhoz hasonlították.

Az egyik legérdekesebb beszélgetésre a pénteki zárónapon került sor, ahol Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója válaszolt több, a mesterséges intelligencia megoldások felépítéséhez és üzemeltetéséhez kötődő erőforrásigénnyel kapcsolatos bírálatokra.

Altman a The Indian Expressnek (via CNBC) adott interjújában többek között "teljes képtelenségnek" és a valóságtól teljesen elrugaszkodottnak nevezte azokat a felvetéseket, miszerint minden egyes ChatGPT lekérdezés több gallon vízbe kerül a Földnek, illetve az emberiségnek.

Bár a túlzott vízhasználattal kapcsolatos aggodalmak Altman szerint alaptalanok, azt az OpenAI első embere is elismerte, hogy a növekvő energiafelhasználásra vonatkozó kritikáknak van alapjuk, noha itt sem a lekérdezésekre vonatkoztatva, hanem azért, mert az "világ annyira sokat használja a mesterséges intelligenciát".

Altman a problémára az újabb, részben megújuló energiaforrások, valamint a nukleáris energia további bevonásában látja a megoldást.

Az OpenAI vezérigazgatója az interjúban egyben kijelentette, nem fair azzal jönni, hogy a mesterséges intelligencia modellek tanítása mennyi energiát emészt fel.

Az emberek tanítása is egy csomó energiába kerül. Legalább 20 év eltelik és addig sok élelmiszert el kell fogyasztanod, mire okos leszel

-érvelt Altman, hozzátéve, hogy a kérdésfelvetés úgy lenne fair, ha azt kérdeznék az emberek, hogy egy betanított modell válaszadásához és ugyanabban a kérdésben az emberi válaszadáshoz mekkora energiát kell felhasználni.

Altman témával kapcsolatos korábbi, illetve az interjúban megjelent közlései jelentős felzúdulást váltottak ki különböző körökben, elsősorban arra a szcenárióra reflektálva, hogy a mesterséges intelligencia egyre alkalmasabb lesz egyre több munkakör kiváltására.

Az AI-ember összevetéseket azonban még az iparágon belül sem feltétlenül nézi jó szemmel mindenki. Sridhar Vembu, az egyik évtizedes múltra visszatekintő indiai szoftvercég, a Zoho Corporation társalapítója az X-en élesen kikelt Altman szavai ellen.

Egy szót sem akarok hallani arról, hogy bármiféle egyenlőséget húzunk egy technológia és egy emberi lény közé

-mondta az interjúban elhangzottakra reagálva a milliárdos.