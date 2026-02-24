Az utolsó japán is kapitulált a tévépiacon

A plazmatévék egykori királya utolsóként kapcsolja le a villanyt a japán tévégyártók közül - a Panasonic egy hétfői termékbemutató rendezvény során bejelentette, hogy a jövőben egy feltörekvő kínai gyártó, a Skyworth veszi át a cég tévékészülékeinek gyártását, marketingjét és értékesítését, vagyis lényegében szőröstül-bőröstül bekebelezi a patinás gyártót.

A Panasonic a lapostévé-korszak kezdetének egyik leginnovatívabb gyártójaként próbálta hosszú évekig pozícionálni magát a plazma panelekkel ellátott, a kezdeti LCD-khez képest klasszisokkal jobb képet produkáló, prémium szegmensbe szánd tévékészülékeivel.

Az LCD-technológia azonban hamar behozta a lemaradását, 2014-ben pedig hosszú évek stagnáló működését követően a Panasonic teljesen leépítette a plazmatévé-termékvonalát. A vállalat ezt követően látványosan elveszítette a fonalat, képtelen volt újra feltalálni magát, ennek következményeként pedig 2016-ban kivonult az amerikai piacról, 2021-ben pedig teljesen leállította a saját gyártást, jóllehet az üzletágat ezzel párhuzamosan nem építette le.

Végül 2024-ben a cég OLED és Mini LED tévéivel még megkísérelte a visszatérést Amerikába, a számok azonban nem jöttek, 2025-ben pedig a vállalat elnöke, Kuszumi Juki már nyíltan arról beszélt, hogy a menedzsment előkészítette a TV-s üzletág értékesítését "szükség esetére".

A Skyworth-üzlet bejelentése szinte napra pontosan egy hónappal azután érkezett, hogy a Sony és a TCL stratégiai megállapodást kötöttek, melynek részeként a kínai és a japán cég vegyesvállalatot alapítanak, melyet a kínaiak irányítanak majd. A vegyesvállalatba bekerül a Sony komplett tévégyártó kompetenciája, mely hasonló sorsra jut, mint a Panasonic üzletága.

Az elmúlt évtizedben a tévépiac egykor virágzó japán szereplői sorra adták fel a versenyt a dél-koreai és kínai riválisokkal szemben, így a Panasonic és a Sony előtt kapitulált a Pioneer, a Hitachi, a Toshiba és a Sharp is, melyek jórészt már csak a márkanevüket adják egy-egy feltörekvő tévégyártó termékeihez.