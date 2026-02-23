Megcsappant az OpenAI költekezési kedve

A világ eddigi egyik legnagyobb részvénykibocsátására készül hosszú az OpenAI, mely ezzel párhuzamosan fokozatosan elkezdte korrigálni, de legalábbis konkretizálni a korábbi pénzügyi céljait, elsősorban a költési büdzsét.

A CNBC forrásai szerint a ChatGPT fejlesztője drasztikusan visszavett az alig néhány hónappal korábban hangoztatott célokból, amikor Sam Altman, a vállalat első embere még arról beszélt a nyilvánosság előtt, hogy a cég a következő években nagyjából 1,4 billió dollár értékű infrastruktúrafejlesztést hajt végre olyan partnerek bevonásával, mint az Nvidia, az AMD és a Broadcom.

A lapnak nyilatkozó bennfentesek szerint a cég most már jóval konkrétabb időintervallumot és egy lényegesen szerényebb összeget jelölt meg, így

2030-ig összesen 600 milliárd dollár elköltésével számol, mely konkrét hardvervásárlásban és számítási kapacitás bérlésben egyaránt megjelenik majd.

A társaság kumulált árbevétele ugyaneddig az időpontig elérheti majd a 280 milliárd dollárt.

Az OpenAI-hoz tavaly egyébként 13,1 milliárd dollár folyt be, szemben az előzetes, tízmilliárd dolláros célszámmal, miközben nyolcmilliárd dollárt égetett el - szintén valamivel kevesebbet, mint az előzetesen kalkulált kilencmilliárdos cél.

A vállalat jelenleg éppen a legújabb tőkebevonási körét készíti elő, melyben az Nvidia mellett várhatóan részt vesz az Amazon, a Microsoft és a SoftBank is. Ebben a körben a várakozások szerint nagyjából 100 milliárd dollárnyi tőkét vonzhat be Altmanék cége, melynek értéke így elérheti majd a 830 milliárd dollárt.

Az egyik legnagyobb angyalbefektetőnek számító Microsoft és az OpenAI októberben egyezett meg az AI-fejlesztő működési módjának átalakításáról melynek részeként a ChatGPT fejlesztője egyre távolabb kerül az eredeti nonprofit gyökereitől, miközben óriási tőkeinjekciót kap a Microsofttól. A megállapodás konkrétan 135 milliárd dollárról szólt, amiért a Microsoft 27%-nyi részesedést kapott az OpenAI-ban.