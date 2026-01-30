Dr. Google helyett - elindult a kormány online egészségtanfolyama

A magyar lakosság "egészségértésének" fejlesztése annak az új, kormányzati kezdeményezésű egészségügyi portálnak a célja, mely számos, egészséggel és egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretanyagot igyekszik átadni közérthetően a lakosság számára.

A magyar lakosság általános egészségi állapota és egészségtudatossága uniós összehasonlításban finoman szólva hagy még teret a javulásra, melyet egy most indult programmal az alapoknál próbál kezelni a kormány.

Vagyis inkább az első lépésnél, ami az edukáció, erre is utal az Egészség 1. Lépés online oktatóprogram neve, melynek részeként több mint 60 darab ingyenesen és online elérhető oktatófilm próbál átadni mindenféle alapismeretet az egészségügyi információkról és megkönnyíteni az egészségügyi ellátórendszerben való navigációt.

Háziorvosi rendszer működése Még több videó

A Miniszterelnöki Kabinetiroda által gründolt program általam megtekintett videói közül kétségtelenül Dr. Kerékgyártó Dávid háziorvos beköszönése viszi a prímet, aki annyiszor kíván jó egészséget, hogy pusztán ettől menten felépül a néző mindenféle nyavalyából.

A 6-8 perces videók elsősorban a 20-59 éves, online aktív korosztályt célozzák, az anyagokat viszont bevallottan úgy állították össze, hogy azt egy 12 éves is értse.

A "tananyag" egyébként az alábbi fő pillérekre épül: