Újabb befektetésről tárgyal az Nvidia és az OpenAI

Előrehaladott tárgyalásokat folytat az Nvidia és az OpenAI a ChatGPT fejlesztőjének következő körös befektetési köréről, melyből az amerikai chipgyártó "akár" 30 milliárd dollár erejéig veheti majd ki a részét - írta meg több lap is egymástól független, bennfentes forrásokra hivatkozva csütörtökön.

A CNBC úgy tudja, hogy a harmincmilliárdos befektetés a tavaly szeptemberben belengetett, ám azóta jegelt százmilliárd dollárt elérő infrastruktúra-megállapodástól független és azzal ellentétben nem feltétele a folyósításnak az, hogy az OpenAI meghatározott összegben vásároljon előtte az Nvidia-tól adatközponti rendszereket.

A Reuters ugyanakkor rámutat, hogy az OpenAI a frissen bevont tőkét így is szinte teljes egészében Nvidia hardverekre fogja elkölteni, vagyis az Nvidia lényegében azért ad pénzt a fejlesztőcégnek, hogy az az általa gyártott termékeket meg tudja vásárolni, ezzel reagálva az AI-modellek tanításával és üzemeltetésével járó exponenciálisan növekvő számításikapacitás-igényre.

Az Nvidia mellett a nagybefektetői körben a korábbi nyilatkozatok alapján várhatóan ott lesz az Amazon, a SoftBank és a Microsoft is, ezt követően egy második etapban kisebb befektetők vagy befektetői társulások kerülnek majd sorra.

A történelem eddigi egyik legnagyobb összegű tőkebevonását követően az OpenAI értéke elérheti majd a 830 milliárd dollárt