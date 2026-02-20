A Meta-vezért is kifaggatták a fiatalkorúak veszélyeztetéséről

Elindultak a meghallgatások a nagy közösségimédia-platformok tulajdonosai ellen indított perben a Kaliforniai Felsőbíróságon, ahol azért kerül pellengérre a Meta és a Google/Alphabet, mert a vád szerint szándékosan tervezték úgy alkalmazásaikat, hogy a használatuk függőséget és mentális problémákat idézzen elő a felhasználókban, ami különösen a sérülékenynek számító kiskorúak esetében kockázatos.

A 20 éves, „K.G.M” néven említett fiatal lány által beadott kereset szerint a közösségi szolgáltatások használata összefüggésbe hozható a depresszióval, szorongással és önkárosító gondolatokkal, miközben az olyan addiktív elemek, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás és a személyre szabott algoritmusok mind az erősebb felhasználói elköteleződés érdekében dolgoznak.

A beauty filterek maradnak

Az esküdtszék a napokban meghallgatta a Meta-vezérigazgató Mark Zuckerberg vallomását, melyben számos kényes kérdésre kellett választ adnia a vállalat gyakorlataival, és a fiatalkorú felhasználókat érintő stratégiákkal kapcsolatban. A Meta-vezér több ponton is azt állította, hogy a felperes ügyvédei több állítást is kiragadtak ez eredeti szövegkörnyezetből, vagy rosszindulatúan félreértelmezték a belsős dokumentumokban olvasott információkat.

Zuckerberg bevallása szerint valóban nagy kihívást jelent számukra a korhatár-ellenőrzés az Instagramon, mivel sok felhasználó ad meg hamis adatot regisztrációkor, és bár „proaktívan” próbálják detektálni és eltávolítani a 13 év alattiakhoz tartozó fiókokat, technikailag egyelőre nem tökéletes a rendszer. Egy 2018-as belsős dokumentum szerint a 13 évben meghatározott korhatár ellenére 2015-ben körülbelül 4 millió 13 év alatti gyermeknek volt Instagram-fiókja, az Egyesült Államokban a 10-12 éves gyermekek nagyjából 30%-ának.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

A felperes ügyvédje több belsős e-mailt és dokumentációt hozott fel annak bizonyítására, hogy a cég szándékosan tervezte úgy termékeit, hogy a fiatalok minél több időt töltsenek az alkalmazásain belül. 2015-ből származó e-mailek alapján a vezetőség a felhasználók alkalmazásban töltött idejének 12%-kal való növelését tűzte ki irányul, tehát egyértelműen a növekedést hajtotta a különféle funkciók bevezetésével.

Terítékre került egy már régebb óta tárgyalt téma, a social media felületeken használt különféle szépítőszűrők kártékony hatása. Több belső vizsgálat mutatja ki egyértelműen, hogy a tinik testképét ronthatják az irreális külsőt készítő filterek, és

bár szakértők javaslatot tettek az eltávolításukra, Zuckerberg a belsős dokumentumok alapján a „szabad önkifejezésre” hivatkozva mégsem vezette ki szolgáltatásaiből ezeket az elemeket.

A perben felhozott dokumentumok jól mutatják, hogy mekkora feszültséget okozhatott a cég számára a felhasználói jólét és az üzleti érdekek közötti mérlegelés.

A szülői felügyeleti eszközök sem elegek

Szintén ezen a héten került a nyilvánosság elé a tanúvallomások során, hogy a Meta korábban már végzett egy belsős kutatást „Project MYST”(a Meta and Youth Social Emotional Trends rövidítése) kódnéven a Chicagói Egyetemmel együttműködésben, mely megállapította, hogy a szülői felügyeleti eszközök, köztük az időkorlátok beállítása és a korlátozott hozzáférés csak csekély hatással bírnak a gyerekek kényszeres közösségimédia-használatára.A szülői felügyeleti eszközök hatékonyságát korábban már mások is vitatták.

A nagy közösségimédia-függőségről szóló per bírósági beadványában a Metát, a YouTube-ot, a TikTokot és a Snapet nevezte meg a felperes, de a Snapchat tulajdonosa még a tervezett tárgyalás előtti napokban megállapodott a kaliforniai legfelsőbb bíróságon, melynek részletei nem nyilvánosak. Hasonlóan megúszta a meghallgatásokat a TikTok: a videóplatform órákkal közvetlenül a per megkezdése előtt egyezséget kötött a felperessel, szintén nem nyilvános feltételek mellett.

Ez az első alkalom, hogy az addiktív dizájn problémájával kapcsolatos pert sikerül esküdtszék elé vinni olyan nagy platformok ellen, melyek milliárdnyi felhasználót szolgálnak ki világszerte. A per kimenetele így befolyásolni fogja, hogy milyen mértékben vonhatók felelősségre digitális platformok a felhasználók mentális egészségéért, és változásokat hozhat a jövőbeli szabályozási és jogi normák terén.