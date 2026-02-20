Hová vezet ez a nagy telkó-románc?

Az ember nem győzi kapkodni a fejét, annyira felélénkültek az események a hazai távközlésben egy viszonylag nyugodtabb, az erőviszonyok rendezésével és nagy adag akvizícióval töltött időszakot követően.

Lassan tényleg nem tudni, ki kivel van ebben a játszmában, hiszen a Yettel összeborult a 4iG-val, miközben a Telekom összeborult a Yettellel, kész őrület, ami itt megy!

Eközben zajlik a Gigabit Magyarország program megvalósítási szakasza, hogy tényleg mindenhol szupergyors legyen a net, a Telekom hirtelen rájött, hogy műszaki terület igenis kiemelt fókuszt érdemel, amire viszont úgy tűnik, még senki nem jött rá igazán, az az, hogy mi lesz a nagy pénzt termelő 5G use case.

Ezekről a témákról, és a szuperszenzitív éves díjindexálásról is beszélgettünk ebben a Weekly adásban (az adást egy nappal azelőtt vettük fel, hogy a 4iG és az e& PPF Telecom Group bejelentették stratégiai együttműködésüket).

