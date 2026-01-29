Az iPhone 16 volt 2025 legkelendőbb mobilja

Erősen nyitott az iPhone 17, de az elődmodell vitte a pálmát a tavalyi évben. Közben a Samsung sem panaszkodhat.

Az iPhone 16 alapmodell volt a 2025-ös év legkelendőbb mobilja a Counterpoint Research friss éves jelentése szerint. A top 10 legnépszerűbb telefon közül hét az Apple készüléke volt, míg a maradék három helyen a Samsung valamelyik modellje szerepel. A két gyártó tíz modellje így együttesen az összes eladás 19 százalékát tette ki.

A 2025 tavaszán piacra dobott, megfizethetőbb iPhone 16e szintén hozzájárult a cég sikeres évéhez, mivel az 599 dollárra árazott modell alacsonyabb belépési küszöböt jelent az Apple ökoszisztémájába. A tavaly szeptemberben piacra dobott iPhone 17 széria az első teljes negyedévben 16%-kal magasabb eladási számot produkált elődjénél, amit az Egyesült Államokban, Kínában és Nyugat-Európában tapasztalható erős kereslet vezérelt.

Az ötödik helyre a Samsung Galaxy A16 5G került, ami ezzel 2025 legnépszerűbb androidos okostelefonjának számít, míg a Galaxy S25 Ultra a kilencedik helyen második éve egymás után biztosította be magának pozícióját. A kutatócég adatai egy érdekesebb kiugró számot is mutatnak: az S25 Ultra eladásai több mint háromszorosára nőttek Japánban az előző évhez képest.

A Counterpoint előrejelzése szerint a prémium kategóriás csúcskészülékek iránti kereslet 2026-ban jó eséllyel növekedni fog, mivel a memóriaárak emelkedése aránytalanul megdrágíthatja a belépő- és középkategóriás eszközöket.