Nadella felépítette a Microsoft második aranykorát, majd az egészet feltette az AI-ra

Talán minden más technológiai iparági szereplőhöz képest is erőteljesebb eltolódást mutat elkötelezettségben a mesterséges intelligencia irányába a Microsoft, mely elsők között tett tétet a szegmens növekedésére azzal, hogy több lépcsőben pénzt pumpált az OpenAI-ba. Kérdés, hogy ez valaha kifizetődik-e.

Amikor Satya Nadella 2014-ben átvette a Microsoft irányítását, a redmondiak éppen jelentős hullámvölgyben voltak, amiből az indiai származású üzletember relatíve rövid időn belül sikerrel navigálta ki a céget, felépítve a Microsoft második aranykorát.

A vállalat a nagy technológiai multik közül elsőként látta meg a lehetőséget a mesterséges intelligencia modellek piaci térnyerésében, és még jóval a ChatGPT megjelenése előtt pénzt pumpált az OpenAI-ba, melyben a tavalyi reorganizációt követően 27%-ra emelte a részesedését.

Mindeközben létrejött a cég saját zászlóshajó AI-terméke is, a Copilot, melynek ma már a vállalat frissen közzétett pénzügyi beszámolója szerint 15 millió fizető felhasználója van.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

Az AI-központú stratégiában gondolkodás ma már erőteljesen visszaköszön a pénzügyi teljesítményben is: a 2026-os üzleti év második negyedévében az Azure és más szervertermékeket magába foglaló Intelligent Cloud üzletág 29%-os éves növekedést követően 32,9 milliárd dollárral járult hozzá a vállalat teljes, 81,3 milliárd dolláros negyedéves árbevételéhez.

Eközben a második negyedévben a cég 37,5 milliárd dollárt tapsolt el fejlesztésekre - jórészt a mesterséges intelligencia megoldásokat kiszolgáló adatközponti beruházásokra.

Érdemes ezzel összehasonlítani a More Personal Computing üzletág eredményeit, mely az egykori zászlóshajó-terméket, a Windwost, illetve a gaming területet integrálja. A részleg árbevétele 3%-ot esett az előző negyedévben, ezzel 14,3 milliárd dolláron zárt a divízió - a számokat a Microsoft szerint a gaming szegmens húzta le.

Az eddig alapvetően sikeresnek tűnő stratégiával együtt Nadella egy héttel ezelőtt Davosban éppen arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia abban az esetben ténylegesen egy spekulatív lufivá válhat, ha az AI-t nem sikerül a technológiai iparág és a gazdagabb társadalmakon kívül szélesebb körben is elfogadtatni, bevezetni.