Új lopásvédelmi fejlesztéseket kapnak az androidos mobilok

A digitális mellett a fizikai biztonságra is rágyúr a Google, hogy csökkentse az ellopott készülékek adatvédelmi kockázatait.

Újabb anti-theft fejlesztésekkel erősít a Google az Android operációs rendszert futtató mobilok védelmén, melyek a fizikai lopás során felmerülő adatvédelmi kockázatok csökkentését célozzák. Az ellopott mobil komoly adatbiztonsági kockázatot jelent, mivel személyes információk, banki adatok vagy éppen munkahellyel kapcsolatos bizalmas információk kerülhetnek illetéktelenek kezébe a fizikai hozzáférésen keresztül.

Ugyan a legnépszerűbbnek a különféle iPhone-modellek számítanak a tolvajok körében a másodlagos piaci értékük miatt, de a csúcskategóriás Samsung vagy Pixel Pro készülékek is célkeresztbe kerülhetnek. Az Android 16-ot és frissebb verziókat futtató mobilokhoz érkező frissítéssel lehetővé válik a biztonsági zár kiterjesztése, ami akkor lép életbe, ha túl sok hibás próbálkozást detektál a készülék a képernyőzár feloldásakor. A Failed Authentication Lock bizonyos mennyiség után automatikusan zárolja a telefont, de a zárolási időt is meghosszabbítja, hogy csökkentse a brute force jellegű feltörési kísérletek esélyeit.

A korábban már bevezetett Identity Check a frissítéssel nem csak a készülékszintű beállításokra terjed ki, hanem minden olyan funkcióra és alkalmazásra, mely biometrikus azonosítást használ, beleértve a banki appokat vagy jelszókezelőket. A telefon így akkor is biometrikus hitelesítést kér, ha valaki a PIN-kód vagy jelszó ismeretében megpróbálná megváltoztatni a biztonsági beállításokat.

A Remote Lock az ellopott készülék távoli zárolását teszi lehetővé böngészőn keresztül, ehhez érkezik kiterjesztésként az opcionálisan választható plusz biztonsági kérdés, hogy csak a valódi tulajdonos aktiválhassa a távoli zárolást. Eddig elegendő volt telefonszám megadása a funkció használatához.

Hogy az újdonságok milyen ütemezéssel érkeznek meg a felhasználókhoz, azzal kapcsolatban egyelőre még nem osztott meg részleteket a Google.

Via TechCrunch.