Nem indult túl jól az év a Samsung Device eXperience részlegén

Előbb az okostelefon-szegmensben, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy egy másik, kulcsfontosságú termékcsoportban, a televízióknál is elveszíti piacelsőségét a Samsung - ráadásul ez utóbbi területet hosszabb ideig is uralta.

Nem lennék most TM Roh vagy bármelyik beosztottja helyében - ő a Samsung újonnan kinevezetett társ-vezérigazgatója, aki a vállalat otthoni elektronikai termékeiért, így többek között a tévékért és az okostelefonokért felel.

A cég ugyanis piackutatók szerint 2025-ben kénytelen volt 14 év után átadni a vezető szerepet a globális okostelefon-piacon az Apple-nek legalábbis az eladott készülékek számát tekintve, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a tévépiacon is ugyanez a sors vár a koreaiakra, csak ez esetben nem az Apple, hanem egy kínai szereplő, a TCL fogja letaszítani a trónról - és nem 14, hanem 20 év uralmat követően.

Vagyis ez tulajdonképpen már múlt időbe helyezhető, hiszen a Counterpoint Research novemberi számait elnézve nem sok esélyt adnék a Samsungnak, hogy meg tudja őrizni mostanáig a pozícióját. Csak néhány sokat mondó sarokszám:

a két cég piaci részesedése novemberben 17 vs 16 százalék volt, akkor még a Samsung javára

az értékesítési volumen növekedése éves összehasonlításban viszont elérte a 20%-ot a TCL-nél, miközben a Samsung eladásai 3%-ot estek.

Bár mára a kisebb szereplők közé sorolható, nem túl jó hír középtávon a Samsung számára, hogy a TCL éppen átveszi a Sony tévés részlegét, ezzel ha volument nem is nagyon szerez, kompetenciát azonban annál inkább, ami még kíméletlenebb versenytárssá teszi a kínaiakat.

Azért az, hogy egy cég kínai, még nem feltétlenül garancia a sikerre. Ott van például a harmadik piaci szereplő, a Hisense, melynek eladásai novemberben 13%-ot estek. Ennek oka a Counterpoint szerint az, hogy a Hisense mindenkinél jobban rá van utalva a honi piacra, a kínai tévéértékesítés azonban az év második felére megtorpant.