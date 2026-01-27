Nem engedi el a Google nyakát az Európai Bizottság

Üti a vasat az EU Bizottsága annak érdekében, hogy a rivális szolgáltatók egyenlőbb esélyekkel induljanak az AI-korszakban androidos mobilokon.

Az Európai Bizottság két eljárást is bejelentett kedden, hogy további iránymutatásokkal mozdítsa előre a keresőcég gyakorlatainak megfelelését a digitális piacokra vonatkozó átfogó jogszabály (DMA) előírásainak.

A Google-nek kötelező jelleggel kell ingyenes és valódi interoperabilitást kínálnia Android operációs rendszerével a külsős fejlesztők számára, kimondottan a hardver- és szoftverfunkciókra fókuszálva. A Bizottság az AI-piacon kialakult erőviszonyokat figyelembe véve arra kötelezné az Android-fejlesztőt, hogy a rivális AI-megoldások szolgáltatói ugyanolyan hozzáférést kaphassanak a szükséges funkciókhoz, mint a Google.

A második eljárás a Google Keresőhöz kapcsolódik: a DMA értelmében a cégnek hozzáférést kell biztosítania a rivális keresőszolgáltatásokat fejlesztő harmadik feleknek a birtokában lévő anonimizált rangsorolási, keresési, kattintási és megtekintési adatokhoz. A riválisok így optimalizálhatnák szolgáltatásaikat, hogy valódi alternatívák legyenek a felhasználók számára.

A Bizottság az elkövetkező három hónapban közli a Google-lel az előzetes megállapításokat a tervezett intézkedésekkel, melyeket a DMA-nak való tényleges megfelelés érdekében a alkalmazni kíván. Az ilyen típusú eljárások nem hivatottak állást foglalni a jogszabálynak való megfelelésről, és esetleges pénzbüntetésről.