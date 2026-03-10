Az iPhone-ok negyede már Indiában készül

Egyre jelentősebb szerepet tölt be India az Apple gyártás-logisztikai láncában, ahogy az amerikai cég igyekszik fokozatosan - és az utóbbi egy-két évben - egyre gyorsuló mértékben függetleníteni magát Kínától. A folyamat mára ott tart, hogy a világ legnépesebb országában készül minden negyedik iPhone, illetve minden olyan Apple okostelefon, mely az Egyesült Államokban kerül forgalomba.

A Bloomberg riportja szerint az Apple tavaly 53%-kal fokozta a termelést Indiában, így a teljes naptári évben mintegy 55 millió iPhone készült a helyi üzemekben, szemben az egy évvel korábbi 36 milliós darabszámmal.

Az indiai gyártási volumen felpörgetését részben a helyi termelést támogató indiai gazdaságpolitika, melynek hatására még úgy is megérte a gyártást az országba költöztetni, hogy az ellátási lánc többi szereplője, azaz jellemzően a komponensbeszállítók Kínában maradtak, illetve a kínai logisztika jelenleg köröket ver az indiaira és ez valószínűleg hosszú évekig így marad még.

Másrészt az indiai üzemek gyors felpörgetését eredményezte a Kína és az Egyesült Államok közt feszülő gazdaságpolitikai feszültség tavalyi kicsúcsosodása is, mely az Apple-t rendkívül kedvezőtlenül érintő büntetővámok formájában öltött testet 2025 tavaszán.

Az Apple ezzel együtt idestova tíz éve kezdett iPhone-okat gyártani Indiában, igaz, akkor jórészt a helyi piac kiszolgálása volt a cél olyan jellemzően olcsóbb modellekkel. Ezzel szemben már a teljes iPhone 17 termékvonalat gyártják az indiai üzemek, melyek a Foxconn, illetve a Tata/Pegatron tulajdonában vannak.

A cupertinói cég nem csak a gyártótevékenység kapcsán számít Indiára, hanem jelentős felvevőpiacként is tekint az ázsiai országra, ahol az elmúlt években folyamatosan építette ki saját üzlethálózatát és bővítette szolgáltatáskínálatát.