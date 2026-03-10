Claude Code: AI ellenőrizheti az AI által írt kódot

A Teams és Enterprise csomagok előfizetői már elérhetik a Claude Code legújabb fejlesztői eszközének előzetes változatát, mely lényegében AI-jal próbálja gyomlálni az AI által előállított kódok hibáit. A Code Review szimultán együtt dolgozó AI-ügynököket kínál az elkészült új kódok elemzéséhez és a potenciális bugok felkutatásához, még a módosított kód projektbe illesztése előtt.

A kódok ellenőrzése egyébként is időigényes folyamat, miközben az AI-jal generált kódok mennyisége drámaian megnőtt, ami egyre több pull requestet eredményez a csapatok számára. Az ilyen módon előállított kódok egyelőre még tartalmazhatnak logikai hibákat, biztonsági réseket, ami különösen a nagyobb vállalati rendszerek esetében jelent komoly kockázatot, és elsősorban a vállalati fejlesztői workflow esetében lehet látni azt, hogy a kódbázisok jelentős része már AI-kód.

Egy multi-agent architektúrájú funkcióról van szó, így míg egyik ügynök a biztonsági résekre összpontosít, addig egy másik a logikai konzisztenciát ellenőrzi, a harmadik pedig a teljesítményre gyakorolt ​​hatásokat vizsgálja. A logikai hibák és problémásnak tűnő részletek azonosításán felül a funkció javaslatokat ad a javításra és kommenteket ír közvetlenül a forráskódhoz. A programozó utána szabadon dönthet, hogy mit kezd a felfedezett probléma javításával. Az eszköz integrálható GitHub-alapú fejlesztési folyamatokba, és automatikusan futtatható minden ellenőrzési folyamat során.

Fontos különbség más fejlesztői eszközökhöz képest, hogy a Code Review elsősorban logikai hibákat és működési problémákat keres a kódban, a cél tehát a hibák kiszűrése még azelőtt, hogy azok bekerülnének adott szoftver végleges verziójába. A használata tokenalapú, átlagosan 20-25 dollárba kerülhet egy felülvizsgálat, amit az összetettség és méret is befolyásol. A folyamat maga nem mondható gyorsnak sem, átlagosan 20 perc kell egy áttekintéshez a fejlesztő közleménye szerint.

Az Anthropic szerint a kódok ellenőrzése egyre nagyobb hangsúlyt kap a jövőben a minőségbiztosításban, mivel egyetlen hibás kiadás vagy rendszerleállás költsége számottevően magasabb lehet, mint egy automatizált ellenőrzési folyamat üzemeltetése, és ebben az AI is nagyobb szerepet fog kapni.