Óriási bajban a belépőszintű okostelefonokra építő gyártók

Az előrejelzéseknek megfelelően nem csitul a memóriaárak drasztikus emelkedése, melynek a leglátványosabb hatásai a PC- mellett az okostelefon-piacon mutatkozhatnak, illetve mutatkoznak. Az AI-adatközponti építések által fűtött őrült kereslet hatására a mobilokba építhető DRAM-chipek ára az első negyedévben 50, a NAND Flash árak pedig 90 százalékkal nőhetnek az előző év végéhez képest a Counterpont Research piaci markerei szerint.

Ez a drámai árrobbanás pedig masszívan átalakíthatja az okostelefon-gyártók termékstratégiáját, illetve most már nem is kérdéses, hogy minden termékkategóriában árat kell emelniük a gyártóknak ahhoz, hogy át tudják vészelni a minden előrejelzés alapján elhúzódó memóriapiaci krízist.

Belépőszintű dráma

A Counterpoint elemzői a különböző szegmensekre levetítve veszik sorra, hogy a gyártók milyen anyagköltség-növekedéssel nézhetnek szembe csak az idei első negyedévben.

forrás: counterpoint research

Ez alapján a 200 dolláros nagykereskedelmi árszintig húzódó belépőszegmensben, ahol egy tipikus készülék 6 GB LPDDR4X RAM-ot és 128 GB eMMC flashmemóriát tartalmaz, 25%-kal nőhet az anyagköltség (bill of materials, azaz BOM).

Ez egyben azt jelentheti, hogy egy belépőszintű okostelefon anyagköltségének jelenleg körülbelül 43%-át teszik ki csak a memóriachipek, a második negyedévben pedig az arány átlépheti az 50%-ot.

A 400-600 dolláros középszegmensben 8 GB LPDDR5X és 256 GB UFS 4.0 memóriakonfigurációval számolva a legalacsnyabb ez az arány, így a memóriachipek az aktuális negyedévben "csak" 24%-át teszik ki a BOM-nak, a második negyedévben pedig várhatóan a 36%-át.

Végül a 800 dollárnál drágább csúcskategóriás okotelefonok esetében 16 GB LPDDR5X HKMG és 512 GB UFS 4.1 memóriakonfigurációt feltételezve Q1-ben 30%, Q2-ben pedig 41% lehet a memóriakomponensek költségének aránya a teljes komponensfelhozatalban.

A Counterpoint szerint a fentiek súlyos, strukturális hatást gyakorolhatnak az okostelefon-piacra, ahol a gyártóknak valahogy egyensúlyt kell majd találniuk a komponensárak elszállásának visszafogása, a marzs lemorzsolódásának csökkentése és az eladási célszámok szinten tartása között. A piacelemző szerint ez egyértelműen azokat a gyártókat érintheti majd a legérzékenyebben, melyek jellemzően a belépőszintű termékkínálatukat erősítették korábban.

Bár a memóriaárak növekedését valamelyest lehet ellensúlyozni az egyéb komponensköltségek csökkentésével, azaz tipikusan a készülékek képességeinek korlátozásával, ez már egyértelműen kevés, így a gyártóknak muszáj a megnövekedett terhek legalább egy részét a vásárlókra hárítaniuk a túlélés érdekében.

Ez az árszint-emelkedés a különböző szegmensekben eltérő mértékben jelentkezhet - a Counterpointnál úgy látják, hogy a belépőszintű mobilok nagykereskedelmi ára legalább 30 dollárral, a csúcskategóriás modelleké pedig akár 150-200 dollárral is nőhet 2026-ban.