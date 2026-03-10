Már a ChatGPT is megmondja, melyik dal szól

A Shazam közvetlenül haszhálhatóvá vált a népszerű chatbot-szolgáltatáson belül.

Az Apple tulajdonában lévő Shazam zenefelismerő szolgáltatás már közvetlenül a ChatGPT felületén is használható, így a felhasználók a beszélgetési felület elhagyása nélkül azonosíthatják a környezetükben szóló zenéket. A Shazam adatbázisában több tízmillió dal akusztikus ujjlenyomata van, amelyre építve viszonylag gyorsan és pontosan dobja fel a zeneszám előadóját és címét a szolgáltatás.

Az integrációnak köszönhetően ez a képesség mostantól közvetlenül a ChatGPT-n belül is elérhető: a felhasználóknak mindössze csatlakoztatniuk kell a Shazam szolgáltatást a ChatGPT-fiókjukhoz, majd a beszélgetés során egyszerűen megadhatják a „Shazam” parancsot a zeneazonosítás elindításához, amikor egy ismeretlen dal szól a háttérben.

Azonosítás után a chatbot megmondja az előadó nevét, a dal címét, megmutatja az album borítóját, és egy statisztikát közöl arról, hogy az adott zeneszámot hányszor azonosították már a felhasználók. A felismert dal alapján a felhasználó további kéréseket intézhet a ChatGPT-nek, például hogy ajánljon hasonló dalokat, készítsen lejátszási listát a felismert dal alapján.

A fejlesztés platformfüggetlen, tehát a ChatGPT-n keresztül elérhető Shazam iOS-en, Androidon és webes felületen egyaránt elérhető, így nem szükséges Apple-eszközt használni a funkció kipróbálásához, ami jelentősen kiszélesíti a szolgáltatás potenciális felhasználói körét.