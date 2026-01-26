Ezért nem túl jó ötlet helyreállítási kulcsokat a felhőben tárolni

A személyes adatok védelme a technológiai világban bizonyos szempontból mindenek felett áll. A cégek saját maguk sem tudnak mit kezdeni az előfizetők által levédett, titkosított eszközökkel - kivéve, ha a titkosítás feloldásához használt kulcsot a felhasználó a felhőben tárolja.

A személyes adatok védelmének egyik leghatékonyabb módja egy adott eszköz háttértárának titkosítása lehet - már ha a gyártó vagy a platform erre lehetőséget biztosít. Ám akkor sem mindegy, kire bízzuk rá az adatainkat vagy éppen hol tároljuk a helyreállítási kulcsokat.

Egy erre rímelő tanulságos történetet tett közzé múlt hét végén az amerikai Forbes, mely arról írt, hogy múlt év elején a céget az FBI egy bírói parancsra hivatkozva arra kérte, hogy adja át egy nyomozásban érintett három windowsos notebook BitLocker-titkosításának kulcsait. A redmondiak pedig örömmel eleget tettek ennek a kérésnek.

A Microsoftnak egyébként hasonló esetekben egyáltalán nincs nehéz dolga, hiszen a BitLocker helyreállítási kulcsok mentésére a rendszer alapesetben a felhőt ajánlja fel, ahonnan a cég értelemszerűen könnyen hozzájuthat a kulcshoz.

Ez történ az ominózus esetben is, ami szakértők szerint felveti a kérdést, hogy a Microsoft milyen egyéb helyzetekben és kiknek ad át hasonló módon helyreállítási kulcsokat - így mi a helyzet például az emberi jogokat kevésbé tisztelő kormányok felől érkező megkeresésekkel.

Ráadásul ilyenkor fennáll még annak a veszélye is, hogy a Microsoft felhőjéből mindenféle parancs vagy bírói engedély nélkül szereznek meg valakik - értsd hackerek - ilyen kulcsokat, márpedig a Microsoft felhőjét az elmúlt időszakban sorozatosan érték olyan támadások, melyek az illetéktelen hozzáférés kockázatát növelik.

A technológiai cégek - köztük a Microsoft - egyébként együtt álltak ki az Apple mögött 2016-ban, amikor a cég nem adta ki az FBI-nak a San Bernardino-i lövöldözés ügyében zajló nyomozás során a lefoglalt iPhone-ok titkosítását feloldó kulcsokat - már csak azért sem, mert azok nincsenek az Apple birtokában.

Via Forbes via The Verge.