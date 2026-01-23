Színezőket is generál az AI-jal okosított Paint

A jól ismert rajzprogram is halad a korral, még több AI-t kap, hogy hadat üzenjen a kifestőkönyveknek.

A Windows rendszer részét már 1983 óta képező Jegyzettömb (Notepad) nem egy különösebben bonyolult program, a Microsoft azonban megannyi évtized után is tud újdonságokat építeni bele, most például sorra kap különféle AI-jal támogatott funkciókat. Hasonló a helyzet a Painttel, ami szintén halad a korral, és az Insider program résztvevői tavaly év végén kezdhették el tesztelni az új AI-képszerkesztő funkciók tesztelését a programban. Ezek közé tartozik a Generatív kitöltés, ami lehetővé teszi a kép kiegészítését promptok megadásával, míg a Generatív törlés nevéből sejthetően eltávolíthatja a kép egy részét.

Mindkét alapprogram újabb képességekkel bővült a napokban a Windows 11 Canary és Dev csatornáin keresztül a korai tesztelők számára, melyek közül az egyik legérdekesebb (legalábbis a gyerekes felhasználók számára) talán a Paintbe kerülő „Coloring Book”, ami mint neve is mutatja, kifestőkönyvek illusztrációit idéző grafikákat állít elő AI segítségével. A felhasználó lényegében szöveges prompttal megadhatja, hogy milyen illusztrációt szeretne kapni, mondjuk egy bolyhos macskát egy fánkon, ezután a program elkészíti a körvonalas grafikát, ami utána tetszés kinyomtatható papírlapra, vagy akár digitálisan is színezhető.

Attól azonban egyelőre nem kell tartani, hogy az AI elveszi a kifestőkönyv-rajzolók munkáját, mert a Paint ezen roppant specifikus funkciója csak a Copilot Plus PC-ken érhető el.