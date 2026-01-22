6 terabites optikai linket biztosítana a Blue Origin az űrből

Újabb amerikai nagykutya foghat bele a műholdas távközlési üzletbe a SpaceX és az Amazon után. Utóbbi alapítója, Jeff Bezos Blue Origin nevű űripari vállalata jövőre állítja pályára az Föld-világűr optikai kapcsolat létesítésére alkalmas telekommunikációs műholdflottáját.

Jeff Bezos riválist állít Jeff Bezos cégének - 2027-ben elindulhat a Blue Origin nevű űripari vállalat műholdas telekommunikációs szolgáltatása, mely az Amazon Leo és a SpaceX Starlink-hálózatának lehet egyfajta konkurense.

A TeraWave nevű, a tervek szerint 5400 műholdból álló konstelláció ugyanakkor néhány lényeges ponton eltér mind technológiai szempontból, és részben ebből kifolyólag mind a célcsoportot illetően a riválisoktól.

Az alacsony és közepes magasságú Föld körüli pályára álló TeraWave műholdak ugyanis a rádiófrekvenciás mellett optikai linken keresztüli adatátvitelt is támogatnak majd, méghozzá akár 6 Tbps szimmetrikus linksebesség mellett.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

A szolgáltatást ennek megfelelően nagyvállalati és kormányzati ügyfelek, illetve nem túl meglepő módon adatközpontok számára nyújtaná elsősorban a Blue Origin, amit az is alátámaszt, hogy a kapacitást legfeljebb százezer ügyfélre tervezte a vállalat (ehhez képest a Starlinknek már most 9 millió felhasználója van).

Bezos másik cége, az 1994-es kezdetekkor még kizárólag könyvkereskedéssel foglalkozó Amazon Project Kuiper, majd később nemes egyszerűséggel csak Leo névre átkeresztelt konstellációja eddig 180 műholdból áll és a tervek szerint valamivel több, mint 3200 szatellit pályára állítása a cél - ezek szintén elsősorban vállalati és kormányzati ügyfeleket szolgálnak majd ki, a Leo ugyanakkor a lakossági szegmens számára is alternatívát kíván nyújtani a Starlinkre.