Nem hagyja csak úgy lenyomni az ébresztőt a Google

A Google Clock frissítése egy apró, de hasznos beállítást iktat be a notórius szundizóknak.

Egy ébresztőfunkció esetében a UX kis részletei is nagyban befolyásolhatják a felhasználói elégedettséget, na és azt is, hogy mennyire tölti be szerepét hatékonyan az az ébresztő. A nagy gombokat intuitívan tudjuk kezelni, de amikor a felhasználó még nem teljesen éber, nagyobb rá az esély, hogy nem a kívánt művelethez tartozó gombra bök rá.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

A Google Clock (Óra) alkalmazás múlt héten kiadott 8.5-ös frissítésével kisebb rá az esély, hogy a felhasználó félálomban kinyomva az ébresztőt visszaaludjon: érkezett ugyanis egy beállítás, ami lehetővé teszi, hogy a megszokott bökés ne legyen elég a szirénázó hangok kiiktatásához, helyette swipe-ot, azaz húzó mozdulatot kell tenni.

A Google Clock riasztáskor a szundi és a leállítás gombokat könnyen elérhető helyen jeleníti meg, ami magával hozza annak kockázatát, hogy a felhasználók a szundira bökés helyett teljesen kilövik az ébresztést. A swipe gesztusok választása esetén a szundihoz balra kell suhintani a képernyőn, a riasztás leállításához pedig jobbra, így a célzottabb interakcióval kisebb rá az esély, hogy a reggeli félkómában további lustálkodással sodorjuk veszélybe magunkat.

Via AndroidPolice.