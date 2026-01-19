Már a Windows 11 első idei frissítése galibákat okozott

Elérhetővé vált a vészfrissítés a Windows 11 23H2 vállalati és IoT kiadásait érintő problémákra.

Soron kívüli javítással orvosolta a Microsoft a januárban kiadott frissítési csomagjával érkező kritikus bugokat. A január 13-án kiadott éves első biztonsági frissítőcsomag ugyanis váratlan problémákat idézett elő telepítés után: egyes felhasználók nem tudtak távolról bejelentkezni a hitelesítési hibák miatt, míg másoknál a Windows 11-es eszközök nem tudtak rendeltetésszerűen leállni vagy hibernált módba váltani, a kikapcsolási parancs helyett pedig újraindultak. A redmondiak január 17-én közzétett javítása orvosolja a leállási és hibernálási problémákat, míg a távoli bejelentkezést ellehetetlenítő tényezőket is kiiktatja Windows 11 és Windows 10 rendszerek alatt egyaránt.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen. Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

London calling: a magyar IT kivándorlás valósága Kirándultunk egyet a második legnagyobb magyar településen.

A hibák a Secure Launch biztonsági funkciót támogató gépeken merültek fel, elsősorban a Windows 11 23H2 Enterprise és IoT kiadások esetében. A távoli bejelentkezés hibája ennél több rendszert érintett, beleértve más Windows 11 és Windows 10 verziókat is. Leginkább tehát vállalati környezetben, illetve hálózati adminisztráció alatt működő gépeknél voltak a félrement frissítési csomag által okozott fennakadások.

Nem az első alkalom, hogy egy frissítési csomag hibákat is hordoz magában, a Microsoftnak ebben mondhatni már van rutinja. Az ilyen és hasonló esetek jelzik, hogy az összetett frissítési ökoszisztémában a hibakezelés, gyors reagálás és kommunikáció továbbra is kiemelt fontosságú a szoftvergyártó és az üzemeltetők számára egyaránt.

Via Engadget.