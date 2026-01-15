Letilthatják a szülők a gyerekeket a YouTube rövid videóiról

Kimondottan a Shorts formátumú videók fogyasztását visszaszorító beállításokat vezet be a videómegosztó.

Újabb szülői felügyeleti funkciókat vezet be a YouTube, melyekkel a kiskorúak Shorts, azaz rövid videók fogyasztása is szabályozhatóbbá válik a platformon. A TikTok és az Instagram mintájára bevezetett Shorts videók rövid időn belül váltak a videómegosztó egyik leggyakrabban fogyasztott formátumává, miközben jellegükből adódóan magukkal hordják a végtelen görgetés kockázatát. Ez főleg a kiskorúak esetében eredményezheti a képernyidő növekedését és a figyelem szétszórtságát.

Az újonnan bemutatott eszközökkel a szülők egyrészt időkorlátot állíthatnak be a Shorts videók nézésére, ami terjedhet a napi 15 perctől akár 2 óráig is, drasztikusabb intézkedésként pedig akár teljesen letilthatják az ilyen típusú videók elérhetőségét a fiatal számára. A megadott beállításokat a kiskorú nem tudja módosítani vagy kikapcsolni a saját fiókjában, amennyiben az szülői felügyelet alatt áll. Az eszköztár ezen felül bővült egy sor másféle felhasználói jólétet támogató beállítással: megadható egyéni lefekvési időt jelző figyelmeztetés, vagy a napközbeni szünetek tartását segítő emlékeztetők.

A kiskorúakat érintő digitális kockázatok problémája azután kapott világszerte még nagyobb figyelmet, hogy Ausztrália tavaly év végén megszavazott egy törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségimédia-platformok használatát.

A Google folyamatosan vezeti be az új funkciókat a fiókokban, így az elkövetkező hetekben állítólag minden családi fiókban megjelennek majd világszerte.

