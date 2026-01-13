Hologramokon mutogatja a készülékeket az üzletekben a T-Mobile US

Egyes üzletekben új módszerrel próbál megismertetni a potenciális vásárlókkal bizonyos termékeket a Deutsche Telekom amerikai leányvállalata.

Amikor 2024-ben a Mobile World Congressen jártam, láttam a Deutsche Telekom standján egy hologramos techdemót, ami egy kissé zavaros háttérsztori mentén próbált összekötni egy otthoni routert egy Alexához Vandához hasonló asszisztenssel.

A koncepcióból máig nem lett semmi, a német multi amerikai leányvállalatánál viszont kitalálták, mire lehetne hatékonyan használni a hologramokat:

Értékesítésre.

A T-Mobile US egyes, New Yorkban és Seattle-ben található üzleteiben kísérleti jelleggel megjelentek az első holografikus kirakatok, melyeken többek között a Galaxy Z Fold 7 foldable-t és a Galaxy Watch 8 okosórát mutatja meg - nem életnagyságban - a szolgáltató a potenciális ügyfeleknek.

In-Store Hologram Experiences T-Mobile Advertising Solutions Még több videó

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

A 3D-s vizualizáció mellett azért még szerencsére kézbe is lehet fogni a demokészülékeket az üzletekben, az újfajta kirakat csupán egyike a sok kiemelési lehetőségeknek az shopokban megjelenő egyes márkák számára - bár kétségtelenül annak elég látványos.

Via The Verge.