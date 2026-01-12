Korlátozni kezdi Vietnám az átugorhatatlan reklámokat

A YouTube-felhasználók a világ más tájain is örülnének egy ilyen szabályozásnak.

Prémium előfizetés hiányában jobbára el kell viselni a YouTube-videókba ékelt átugorhatatlan reklámokat, melyek hossza már akár 30 másodperc is lehet a platformon. A vietnámi felhasználóknak azonban nem csak a fizetés vagy a különféle kiskapuk állnak majd rendelkezésre a bosszantó jelenség kiküszöbölésére, hanem a helyi törvények védelme is adottá válik.

A helyi lapok beszámolói szerint a vietnámi kormány elfogadott egy új törvényt, mely február 15-től kezdődően a YouTube és más online platformok üzemeltetőit arra kötelezi, hogy az átugorhatatlan videós, vagy mozgóképes reklámok legfeljebb öt másodperc után eltüntethetővé váljanak a felhasználók számára. A szabályozás továbbá tiltaná azt is, hogy a felhasználókat hosszas várakozásra kényszerítsék a statikus hirdetések bezárása előtt. A vietnámiak logikája meglehetősen eltér a világ többi hatóságának gyakorlataitól, melyek inkább a hirdetések mennyiségére és a targetálásra összpontosítanak az időkorlátok helyett.

Az előírások érvényesek valamennyi pre-roll és mid-roll hirdetésből bevételt generáló online platformra, tehát a TikTokra és az Instagramra is, de a YouTube számára különösen fájdalmas lehet - nem véletlenül küzd a videómegosztó különböző módszerekkel a hirdetésblokkolók használata ellen, vagy újabb formátumok bevezetésével. A platform 2019-ben vezette be a 15 másodperces hirdetéseket, majd 2023-ban tovább lépett a 30 másodperces, átugorhatatlan hirdetések bevezetésével.

Via AndroidAuthority.