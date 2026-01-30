Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás?

A megélhetési informatikáról, szakemberekről mindenkinek más jut eszébe. Van, aki generációs okokat lát benne, vannak olyanok, akik cégkultúrában, kiégésben, platón ragadásban, a magas fizetésekben, az életkorban és gyerekvállalásban eredeztetik, de természetesen a nettó lustaság is pakliban van. Van, aki szerint ez probléma. Van, aki szerint ez az új normalitás, az IT tömegszakma lett, előbb-utóbb mindenki megélhetési lesz, a szerelemből szükségszerűen munka lesz, ami már nem képezi az identitásunk alapját. A problémáról nem egyszerű beszélni, főleg nem szakmán kívülieknek, hiszen nehéz azonosulni olyan munkavállalók gondjaival, akik talán mindenkinél jobban keresnek. Jammelős, terápiás adásunk, ahol nem egészen oda jutottunk, amit az adásterv alapján feltételeztünk.

