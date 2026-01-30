Ötvenmilliárd dollárt pumpálhat az OpenAI-ba az Amazon

Meglepő irányból tömhetik ki jelentős összeggel az OpenAI-t - sajtóértesülések szerint az Amazon és az OpenAI a legfelsőbb szinten folytatnak tárgyalásokat arról, hogy az e-kereskedelmi óriás az AI-startup következő befektetési körében 50 milliárd dollárt fektet a ChatGPT üzemeltetőjébe.

A hír abból a szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hogy az Amazon 2023-tól kezdődően jelentős összegeket pumpált az OpenAI egyik legfőbb riválisának tekintett Anthropicba, melynek vezetői ráadásul korábban Sam Altman cégénél dolgoztak.

A két cég eddig is egymás fontos partnerének számított, ugyanakkor jórészt csak a beszállítói szerződések szintjén.

A források szerint az OpenAI idei tőkebevonása két körben történhet a tétje pedig összesen nagyjából 100 milliárd dollár lehet. Az Amazon mellett az OpenAI egyik stratégiai befektetője, a Microsoft és az Nvidia beszáll majd a 2026-os körbe, akárcsak a SoftBank, mely tavaly kezdte meg a tárgyalásokat egy 30 milliárd dolláros pénzügyi csomag részleteiről.

Az Amazon és az OpenAI közt zajló tárgyalások tavaly kezdődtek és az új befektetési körrel kapcsolatos megállapodás pontos részletei még kidolgozás alatt állnak - írja riportjában a CNBC. A partnerség részeként az OpenAI az Amazon saját gyártású mesterséges intelligencia chipjeit is használná a platformjai üzemeltetése, tanítása során.

Az Amazon nemrég világossá tette, hogy az AI-fókuszú fejlesztések és beruházások más területeken elvonásokkal és költségcsökkentésekkel fognak járni: a cég éppen a hét elején jelentette be, hogy leépít 16 ezer, jórészt adminisztratív munkát végző munkavállalót.

A cég tavaly októberi prognózisában közölte, hogy idén 125 milliárd dollárt tervez fordítani beruházásokra - jórészt AI-adatközpontok építésére és bővítésére. Ez az iparágban mindeddig a legnagyobb összegű CAPEX-előrejelzés az idei évre vonatkozóan.