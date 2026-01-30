Megint büntette a GVH az eMAG-ot

Ismét büntette az eMAG-ot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), ezúttal 235 millió forintot fizetett a cég több, egymástól független, 2023-ban és 2024-ben elkövetett jogsértés miatt - írja a versenyhatóság pénteki közleménye. A romániai központú e-kereskedelmi cégre ezzel eddig összesen csaknem félmilliárd forintnyi büntetést rótt ki a GVH, illetve egy négymilliárd forint összegű jóvátételre is kötelezte a hivatal a céget egy korábbi eljárásban.

A mostani bírság egy összesen négy sarokpont alapján lezajlott, 2024-ben indult vizsgálat alapján tevődött össze. E vizsgálat során a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az eMAG

a 2023. július 25-28. közötti „Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;

október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;

július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobil alkalmazásában, hogy a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;

április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

Mindemellett a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata kiterjedt az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatára is. E tekintetben a GVH Versenytanácsa jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul - közölte a versenyhatóság.

A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindezt figyelembe véve történt a fenti bírságösszeg megállapítása, amit 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

Emellett a GVH megfelelési jellegű intézkedések végrehajtására is kötelezte az eMAG-ot, amely magában foglalja egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési program kidolgozását és bevezetését, valamint a szállítási becslések rendszerének és a szállítási határidővel kapcsolatos tájékoztatásoknak a továbbfejlesztését, továbbá az utánvételi díj feltüntetésének egyértelműbbé tételét.