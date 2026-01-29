Szárnyal a Samsung, mégsem felhőtlen a boldogság

A koronavírus-járványt követően újra chiphiányról beszélhet a technológiai iparág, miközben a memóriapiac kereslet-kínálati oldalának mindeddig példa nélküli felborulása egyszerre lehet jó és rossz hír a világ legnagyobb memória- és okostelefon-gyártójának, a Samsung Electronicsnak.

A fenti aránytalanságot kitűnően szemlélteti a dél-koreai vállalat tavalyi negyedik negyedéves pénzügyi teljesítménye, mely amellett, hogy rekord sarokszámokat hozott összvállalati szinten, nehéz helyzetet mutat annál a részlegnél mely a memóriachipek legfőbb házon belüli felhasználója.

A csütörtökön közzétett jelentés szerint a Samsung Electronics negyedéves profitja éves összehasonlításban csaknem a triplájára, 20 billió wonra nőtt (kb. 13,98 milliárd dollár), miközben az árbevétel 93,8 billió won lett (kb. 65,58 milliárd dollár). Mindkét eredmény rekord a nagyvállalat történelmében, a számok ugyanakkor leginkább a nettó profitot tekintve tűnnek igazán kecsegtetőnek, mely legutóbb több mint hét évvel ezelőtt állt közel ehhez a szinthez.

Az eredmények jelentős részben a memóriapiaci kereslet hirtelen meglódulásának tudhatók be, mely a tavalyi év második felében kezdett felgyorsulni az AI-adatközponti beruházások felpörgetésével párhuzamosan. A jelenség hatására a memóriagyártók - köztük a két dél-koreai óriás, a Samsung és az SK Hynix - kapacitásaik jelentős részét az AI-szerverekbe szánt nagy sávszélességű memóriák (HBM) gyártására csoportosították át, mely idővel akut hiányhoz vezetett az egyéb memóriatermékek (DDR-memóriák, flashmemóriák stb.) szegmensében.

A Samsung szerint a hiány az AI-jal összefüggő élénk kereslet kitartása miatt nem oldódik fel rövidtávon, a memória üzletág vezetője, Kim Jaejune a beszámoló közzétételét követő konferenciahíváson legalábbis azt jósolta, hogy a helyzet 2026-ban és 2027-ben jó eséllyel nem javul majd.

Ez pedig paradox módon éppúgy rossz hír a Samsungnak, mint minden más, memóriachipet vásárló partnernek, hiszen a memóriahiány, illetve az árak emelkedése a vállalat másik ékkövének számító készülékdivízió számára komoly fejfájást okoz.

A részleg eredményein már most látszik ez a fajta nyomás: a profit a tradicionálisan élénk kereslettel járó év végi hajrá dacára éves szinte 9,5 százalékkal, negyedéves összehasonlításban pedig még drámaibb mértékben, 45%-kal esett vissza.

A vállalat az okok közt nem csak a memória-árrobbanást nevezte meg, hanem egyben elismerte, hogy az újabb készülékek iránt a vártnál kevésbé élénk kereslet mutatkozott, ezzel szemben a versenytársak - közülük is elsősorban az Apple - váratlanul erősen zárták az évet.

A részleg a fent taglalt kihívásokra részben az ellátási láncot alkotó partnerei bevonásával kíván reagálni, ami virágnyelven alighanem azt jelenti, hogy a beszállítókra megpróbál nyomást helyezni a költségek leszorítása érdekében. Emellett a cég a 2026-os okostelefon-felhozatalban minden korábbinál nagyobb szerepet szán a mesterséges intelligencia megoldásoknak, ami a várakozások szerint élénkítheti majd a keresletet.