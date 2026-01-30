Kifogyott a szusz a Sora körüli hype-ból

Az OpenAI szeptember 30-án útnak indított Sora nevű alkalmazása kevesebb mint öt nap alatt érte el az egymillió letöltést, amivel hamarabb sikerült átlépnie ezt a jelentős mérföldkövet a szintén gyorsan berobbanó ChatGPT-nél is. Az eleinte csak iOS-re elérhető app három hétig vezette az App Store listáját, majd novemberben érkezett meg az androidos verzió. A generatív AI-eszköz rövid, legfeljebb 10 másodperces videók létrehozását teszi lehetővé szöveges promptok alapján, és egyik fő újítása a cameo nevű funkció, amivel a felhasználók saját képeiket feltöltve hozhatják létre digitális modelljüket videók generálásához.

Az erős rajt után azonban erős visszaesés látható a letöltések és az appon belüli költések terén. Az Appfigures piackutató friss jelentése szerint a Sora letöltéseinek száma decemberben 32%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest. Ez azért érdekes, mert az ünnepi időszakban sokan vásárolnak vagy kapnak ajándékba új készüléket, illetve a felhasználóknak több szabadidejük van, így pont ennek ellenkezője szokott történni a mobilalkalmazásokkal. A csökkenő tendencia idén januárban is folytatódott: a telepítések száma 45%-kal esett vissza havi összevetésben 1,2 millióra. A fogyasztók kiadásai is csökkentek, 32%-kal kevesebbet költöttek.

A tendencia több tényező együttállásának eredménye lehet, az erős verseny, az útközben felmerült jogi problémák és a felhasználói szokások alakulása egyaránt hozzájárult a lassuláshoz. A verseny azóta fokozódik, megjelent a piacon a Google Geminibe integrált Nano Banana modellje is, ami erős kihívó. A Sora a kezdeti ingyenes modellről részben fizetős kreditrendszerre állt át, ami korlátozza a napi ingyenes képgenerálások számát, ami az elemzők meglátása szerint potenciálisan gátolhatja a gyakoribb használatot és a hosszabb távú elköteleződés kialakítását.

A szolgáltatás körül hamar kikerekedett egy kisebb botrány abból, hogy olyan védett karakterekkel generált AI-tartalmakat, mint SpongyaBob Kockanadrág, a Pokémon, a South Park vagy a Rick és Morty figurái, így az OpenAI nyakába szakadt a szerzői jogok megsértéséről szóló panaszok orvoslása. A vállalat eleinte arra kérte a stúdiókat, hogy opt-out modellt követve jelezzék, hogy nem szeretnék engedélyezni a szellemi tulajdonuk felhasználását, később ezt a gyakorlatot a kritikák hatására megváltoztatta. A cég a múlt hónapban jelentette be, hogy sikerült megállapodást kötnie a Disney-vel, így a stúdió karaktereit már legálisan lehet felhasználni az appon belül.

Az amerikai App Store-ban a Sora már nem szerepel a 100 legjobb ingyenes alkalmazás között sem, jelenleg a 101. helyen áll. Az amerikai Google Playen még rosszabbul teljesít, összesítésben a 181. helyen áll a legnépszerűbb ingyenes alkalmazások között. A következő hónapokban derülhet ki, hogy az OpenAI képes lesz-e új funkciókkal vagy partnerségekkel élénkíteni a felhasználói bázis növekedését, vagy más stratégiát kell választania a hosszútávú növekedés céljából.