Meglökte az iPhone 17 az Apple szekerét

Csütörtökön az Apple is közzétette a 2026-os pénzügyi év első negyedéves pénzügyi eredményeit, melyek felülmúlták az elemzői várakozásokat. A cupertinóiak 143,76 milliárd dollárt könyvelhettek el a december 27-tel záródó időszak bevételi rubrikájában, ami az előző évhez viszonyítva 16 százalékos növekedést jelent. Emellett a vállalat 42,1 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be, ami jelentősen több az egy évvel korábbi 36,33 milliárd dollárnál.

Az eszköztípusokra bontott jelentésben nem meglepő mód az almás okostelefonokból származó bevételek vernek minden más kategóriát, a negyedév során az iPhone-ok 85,27 milliárd dollárt hoztak az Apple konyhájára a korábban előrejelzett 78,65 milliárd dollár helyett, ami 23 százalékos növekedést jelent éves szinten. Ebben nagy szerepet játszott az erősen nyitó iPhone 17, amire Tim Cook fogalmazása szerint „döbbenetes” kereslet mutatkozott. Az iPhone 17 termékcsalád a kulcsfontosságú piacokon remekül teljesített, amivel sikerült enyhíteni a befektetők aggodalmait a hardvereladások stagnálásával kapcsolatban. Különösen erős eredményeket sikerült elérni Kínában, a régióban az eladások 38%-kal, 25,53 milliárd dollárra emelkedtek a negyedév során.

A laptopok és táblagépek esetében már nem ilyen rózsás a helyzet. A 8,39 milliárd termelő Mac laptopok eladásai elmaradtak a Wall Street várakozásaitól, és éves szinten 7 százalékos visszaesést lehetett látni, hiába adta ki a cég novemberben az M4 chippel felszerelt frissített MacBook Prót. Az iPad-üzletág éves szinten 6 százalékkal erősödött a negyedévben 8,6 milliárd dolláros bevétellel, ami meghaladja a várakozásokat. Cook szerint fontos részlet, hogy a negyedév során iPadet vásárlók fele korábban nem rendelkezett iPaddel, tehát az első ilyen készülékét vásárolta meg.

Az AirPods, Apple Watch, Vision Pro termékeket és egyéb kiegészítőket lefedő Wearables rubrikában az eladások éves szinten 2%-kal estek, pedig az Airpods 3 iránti kereslet annyira erősnek mutatkozott, hogy az még az Apple-t is meglepte. A céget felkészületlenül érte a fülhallgató iránti nagy érdeklődés, ennek eredményeként a korlátozott kínálat meglehetősen visszafogta a lehetőségeket, Cook bevallása szerint is nagyobb bevételnövekedést lehetett volna elérni ezen a területen.

Az Apple-vezér szerint már több mint 2,5 milliárd felhasználó lépett be az Apple-ökoszisztémába valamilyen eszközzel (legyen az iPad, iPhone, vagy Mac), szemben a tavaly januárban jelentett 2,35 milliárddal. Ez a szám azért különösen fontos a vállalatnak, mert a platformjain potenciálisan szolgáltatásokra költő célcsoportot jelenti. A Services, azaz a különféle szolgáltatások és előfizetések részlege olyan előfizetéseket foglal magában, mint az Apple TV és az iCloud, amihez hozzáadódnak a Google-lel kötött licencszerződésekből, AppleCare garanciákból és egyéb ajánlatokból származó hirdetési bevételek is. Az üzletág árbevétele éves szinten 14%-kal nőtt elérve a 26,34 milliárd dollárt, amiben nagy szerepe volt annak, hogy az Apple TV is folyamatosan erősödik, nézettsége decemberben 36%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Az Apple valamennyi eszközéhez elengedhetetlen a sok tárhely és memória, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a vállalat miként tervezi kezelni a megnövekedett alkatrészköltségeket a következő időszakban, de leginkább a korlátozottan elérhető komponenseket. Az adatközpontok kiszolgálása a gyártók szinte minden kapacitását felemészti, és az áremelkedés óhatatlanul leszivárog minden szegmensbe, a DRAM és NAND árak megugrása a hardvergyártók összköltségét jelentősen megnöveli.

Az eredményjelentés apropóján a cég megosztotta, hogy SoC-ellátása szűkös, mivel a vállalat chipjeit a bérgyártó TSMC gyártja le a legfejlettebb node-okon, de az AI-szektor folyamatosan versenyez az előállítási kapacitásért és a termelési rugalmasságért. Így a vállalat alacsony készletszinttel lépett bele az újévbe, miközben az aranytojást tojó iPhone-ok iránti kereslet nem csillapodik, sőt növekszik. Az Apple ezért kevésbé képes rugalmasan reagálni a kereslet-kínálat változásaira, és folyamatosan próbál lépést tartani az alkatrész- és gyártási lehetőségekkel.

Cook szerint a decemberrel végződő negyedévben még nem volt különösebben látható hatása a memóriaáraknak, de a következő negyedévekben várhatóan már rontani fogja a bruttó eredményeket. Az Apple-vezér szerint nehéz megjósolni, hogy mikor kerülhet egyensúlyba a kínálat és a kereslet.