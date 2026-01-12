Tömegesen kaptak kéretlen jelszóresetelő e-mailt a napokban az Instagram-felhasználók

Tagadja a Meta, hogy az elmúlt napokban kiküldött tömeges kéretlen jelszóresetelő e-mailek bármilyen kiberbiztonsági incidens következményei lennének, a cég szerint egy rendszerhiba tette lehetővé, hogy harmadik fél kezdeményezésére menjenek ki ilyen e-mailek.

A hétvégén jelentős számú Instagram-felhasználó szembesült azzal az e-mail fiókját böngészve, hogy a jelszavának alaphelyzetbe állítását kérte, holott nyilvánvalóan nem tett ilyent, illetve adott esetben az Instagram közelébe sem járt az adott időszakban.

A sajtót a Malwarebytes bejegyzése alapján gyorsan megjárta a hír, hogy az eset annak a közvetlen következménye, hogy az Instagram adatbázisát feltörték és hozzájutottak 17,5 millió fiók adataihoz, a szolgáltató azonban tegnap az X-en közölte, hogy szó sincs betörésről, a fiókok biztonságban vannak, egy azóta javított hiba viszont lehetővé tette harmadik fél számára, hogy egyes felhasználók nevében jelszóresetelő e-mailt kérjen.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Az Instagram esetében a jelszó alaphelyzetbe állításának kezdeményezéséhez elég a felhasználói név, e-mail cím és regisztrált telefonszám adatok közül az egyiket megadni az erre létrehozott webes felületen keresztül, ám ha a címzett végül nem kattint az ezután érkező e-mailben érkező jelszóresetelő gombra, úgy a régi jelszava marad érvényben.

A mostani eset mögött álló "harmadik fél" vélhetően egy korábban kiszivárgott adatbázisból kigyűjtött adathalmazt felhasználva kezdeményezett tömeges jelszóresetelést a felhasználóknál, a hétvégén kapott e-mailek viszont ezzel együtt veszélytelenek, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatók - hívja fel a figyelmet az Instagram.