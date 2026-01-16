London calling: látogatás a magyar IT másik fővárosában

London Európa legnagyobb technológiai központja, ahol kelet-közép-európai, és természetesen magyar IT szakemberek tízezrei próbáltak és próbálnak szerencsét. A kiemelkedő fizetések, a világcégek, a menő startupok világa, illetve a tanulási vágy, a modern IT környezetek nagyon sok magyart csábítottak el. Kovács Zolival (Curve) futottuk át az elmúlt 15 évet, a nehézségeket, a brexitet, a béreket, illetve az is kiderül, miért nem dolgoznak natív angolok a szektorban. London belülről, ahonnan a lengyelek már hazafelé tartanak.

