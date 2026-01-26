Visszafogadhatja a kegyeibe a Samsungot az Nvidia

A jövő hónapban megkezdődhet az AI-szerverekbe szánt legújabb generációs Samsung memóriachipek szállítása az Nvidia számára, a dél-koreai multi ezzel végre behozhatja lemaradását a szegmensben az első számú riválissal, a szintén koreai SK Hynix-szel szemben.

A Reuters tudósítása szerint a Samsung gyáraiból kikerülő, kifejezetten AI-megoldásokhoz szánt, nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) negyedik generációja sikerrel teljesítette az Nvidia kvalifikációs vizsgálatait, melyek ahhoz szükségesek, hogy a Santa Clara-i gyártó volumenben vásároljon memóriatermékeket a koreai cégtől.

Az új generációs memóriachipek elhúzódó jóváhagyatási folyamata, illetve az előző generációt kísérő problémák komoly kihatással voltak mind a Samsung eredményeire, mind pedig a cég reputációjára, melyet az SK Hynix jó érzékkel ki tudott használni és számos, kulcsfontosságú beszállítói szerződést el tudott happolni a Samsung orra elől.

Az SK Hynix emellett sikerrel zárta a próbatermelést a dél-koreai Cshongdzsu mellett felépült üzemében, ahol elsősorban HBM chipek gyártása zajlik majd. Az egyelőre egyik cég sem tette közzé, hogy a HBM4 chipek gyártására idén mekkora volumenben kerülhet sor.

Az Nvidia január elején jelentette be, hogy a Blackwell utódjának tekintett új generációs Vera Rubin platformhoz tartozó chipek gyártása már javában zajlik - az év későbbi szakaszában debütáló új rendszerekbe már HBM4 memóriachipeket szán a gyártó.