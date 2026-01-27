Jöhetnek az előfizetések a Facebookon és az Instagramon

A Meta elsősorban hirdetési bevételekből tartja fenn közösségi platformjait, de a globális digitális piacon növekvő verseny, a hirdetési bevételek ingadozása és az AI térnyerése láthatóan arra ösztönözheti a céget, hogy új bevételi forrásokat keressen. A cég az Instagram, a Facebook és a WhatsApp szolgáltatásokban is új előfizetési modelleket kezd tesztelni a a következő hónapok során, hogy tovább diverzifikálja bevételeit.

A tervezett prémium csomagok a meglévő hirdetési alapú üzleti modellt egészítenék ki, tehát az eddig ingyenes alapfunkciókért továbbra sem kellene fizetni, de a fizetős ajánlatok új funkciókkal, például AI-eszközökkel csábítanák a felhasználókat. Az előfizetések opcionális kiegészítők lesznek, nem pedig kötelező elemek a szolgáltatások használatához.

A közösségi óriás tavaly év végén jelentette be, hogy felvásárolja a Manus nevű szingapúri céget (állítólag) 2 milliárd dollárért. A cég általános célú AI-fejlesztéssel foglalkozik, és kimondottan olyan ügynökök készítésére fókuszál, melyek képesek összetettebb piackutatási, kódolási és adatelemzési feladatok végrehajtására. A források szerint a Manus szintén az előfizetéses csomagok részét képezheti majd, így a többi AI-eszköz integrációjával (például videógenerálás, vagy automatizált asszisztencia) az előfizetések valóban többletértéket jelentenének az ingyenes szintekhez képest.

A prémium csomagok konkrét tartalmáról egyelőre még nincsenek hivatalos részletek, de a szivárgások alapján olyan plusz képességeket kaphatnak például az Instagram-felhasználók, mint az anonim story-megtekintés, vagy a reklámmentesség. A tesztelési időszak folyamán a Meta a visszajelzések fényében módosít a konstrukciókon, mielőtt szélesebb piacra vezeti be a véglegesített prémium ajánlatokat.

A vállalat minden eddiginél többet költ a mesterséges intelligenciára, legyen szó új adatközponti beruházásokról, mérnökök és topmenedzserek elcsábításáról más cégektől vagy éppen felvásárlásokról - de az AI-szegmensben azért még mindig nem számít korszakalkotó szereplőnek, hanem csupán egyik tagja a rendkívül (tőke)erős piaci szereplőkből álló mezőnynek. Míg a cég idén saját nyílt forráskódú MI-modelljeit dicsérte, közben milliárdokat költött infrastruktúrára. Az új előfizetési csomagokkal a Meta részben megtérítheti ezeket a beruházási költségeket.