A franciák is letiltanák a gyerekeket a közösségi médiáról

Ausztrália elsőként fogadott el olyan törvénytervezetet tavaly év végén, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz. Ezt megelőzően ugyan egyes európai országok és az Egyesült Államok államai törvényben szabályozták a közösségi médiára vonatkozó alsó korhatárt, de még egyik sem vezetett be végrehajtási rendszert a jogi kihívások miatt.

Az ausztrál példa után a francia parlament alsóháza is elfogadott egy törvényjavaslatot a napokban, mely 15 év alatt tiltaná be a közösségimédia-felületek használatát az országban. A tervezet hamarosan a francia szenátus elé kerül, mielőtt törvényerőre emelkedhetne. Utána a közösségi platformok december 31-ig kaphatnak időt a 15 év alatti francia felhasználók fiókjainak deaktiválására.

A törvény értelmében minden 15 év alatti gyermek számára tilos lesz a közösségimédia-platformok (pl. Facebook, Instagram, TikTok) használata, de kivételt képezhetnek „egyes nem közösségimédia-jellegű digitális szolgáltatások", például az online enciklopédiák vagy különféle oktatási tartalmak. A károsnak ítélt platformok konkrét listáját az állami médiafelügyelet állítaná össze a szenátus jóváhagyása után. A törvény hatályba lépése a 2026/2027-es tanév kezdetére eshet, és a platformoknak egy év állhat rendelkezésre az életkor-ellenőrző rendszerek bevezetésére. A törvényjavaslat részeként a mobiltelefonok használatát is betiltanák a középiskolákban már az idei őszi tanévtől.

A javaslat mögött álló politikai képviselők és Emmanuel Macron francia elnök szerint a túl sok képernyőidő hozzájárul a fiatalok alacsonyabb önbecsüléséhez, emellett növeli a figyelemzavar, alvászavarok és egyéb pszichológiai problémák kockázatát. A veszélyek közt sorolja továbbá az online zaklatást és a káros tartalmakat, miközben a digitális platformok algoritmusai manipulálhatják a felhasználók érzelmeit.

A különböző országok kormányai több alkalommal adtak hangot annak, hogy a közösségimédia-cégek túlságosan lassan vagy nem elégségesen reagálnak a kiskorúakat érintő online kockázatokra. Dániától Új-Zélandon át Malajziáig számos ország jelezte, hogy akár követné is az ausztrál modellt.