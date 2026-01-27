Vizsgálja az EU a Grok Imagine deepfake-jeit

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy törvénysértő módon járt-e el az X akkor, amikor az xAI mesterséges intelligencia platform segítségével elérhetővé tette, hogy a felhasználók kérésére szexuális tartalmú képeket készüljenek valós személyekről, jellemzően nőkről vagy akár gyermekekről is.

Az Európai Bizottság viszonylag hamar lépett az ügyben. Thomas Regnier szóvivő január elején beszélt arróll, hogy a szervezet alaposan fogja vizsgálni az ügyet, mivel a kiskorúakat megjelenítő, erotikus generált képek illegálisnak számítanak, ráadásul „undorítóak és felháborítóak”. A bizottság egyébként is feszült kapcsolatot ápol Muskékkal, tavaly év végén az EU komolyabb bírságot szabott ki az X közösségi platform számára a Digital Services Act (DSA) előírásainak megsértése miatt, amiből komolyabb politikai szájkaraté keveredett.

A most indult vizsgálat is a DSA-ban foglaltaknak való megfelelőséget értékeli. A Bizottság közleménye szerint a folyamat célja elsősorban annak a feltárása, hogy a Grok motor úgynevezett Spicy Mode-jának beépítését az xAI-ba megelőzte-e egy kockázatfelmérés, illetve megtett-e Elon Musk cége mindent annak érdekében, hogy a fent említett jogellenes cselekmények ne valósulhassanak meg a modell segítségével.

Az X azóta a hatóságok kifakadását követően valamelyest visszakozott és korlátozta a Grok képgenerátorának elérhetőségét, több felhasználót is blokkolt és további retorziókat helyezett kilátásba az illegális tartalmak előállítóival szemben, ez azonban a jelek szerint nem hatotta meg az Európai Unió végrehajtó szervét.

A Bizottság az induló vizsgálat kapcsán közölte, a szervezet nincs meggyőződve arról, hogy az eddig tett intézkedéseknek köszönhetően a platform képes az ellenőrzése alatt tartani a jelenséget.