Új adatvédelmi eszközt kapnak egyes iPhone-tulajok

Az iOS operációs rendszerbe az évek során számos olyan funkció került be, melyek lehetőséget adnak a felhasználóknak arra, hogy szenzitív adataikat saját döntésük alapján elrejtsék a kíváncsi szemek elől. Ilyen az alkalmazások által használt követőkódok tiltása vagy éppen az iCloud Private Relay, és ilyen lesz a precíz helymeghatározás korlátozása is, mely a februárban érkező iOS 26.3 egyik fontos újdonsága lehet.

Az Apple támogatási oldalán szereplő információk szerint az angolul Limit Precise Location-nek nevezett funkció a nevének megfelelően korlátozza a készülék által a szolgáltató hálózatába küldött, pontos, akár házszám szintű helymeghatározáshoz szükséges információk átadását.

A funkció bekapcsolásával a kompatibilis iPhone-ok helyzete jelentősen kisebb pontossággal határolható be a szolgáltató által, ugyanakkor működése az Apple szerint nincs hatással sem a szolgáltatásminőségre, sem pedig a segélyhívásoknál aktiválódó lokáció-átadásra, illetve az egyes applikációk pontos helymeghatározására.

A Limit Precise Location működésének pontos hátteréről ezen felül nem sok derül ki az interneten fellelhető dokumentumból, az viszont igen, hogy a rendszer működésének lényeges előfeltétele, hogy az adott készülékben az Apple valamelyik saját fejlesztésű modeme kell dolgozzon (C1 vagy C1X - jelenleg az iPhone 16e és az iPhone Air, valamint az M5-ös iPad Pro tartalmazza ezeket), illetve az adott szolgáltatónak is támogatnia kell ezt a képességet.

Utóbbiak listája egyelőre meglehetősen szűkös, az európai operátorok közül csak a német telekom-leányvállalat és a brit EE támogatja a funkciót a megjelenésekor, az Egyesült Államokban pedig egyedül a Boost Mobile-nál érhető majd el ez a képesség a rajtot követően.