A dolgozók tizedét leépíti az Atlassian az AI miatt

Az manapság már aligha számít hírértékűnek az IT-szektorban, hogy egy - egyébként az agilis cégműködést a zászlajára tűző - vállalat elbocsát 150 embert, akiket mesterséges intelligenciával helyettesít, az ausztrál Atlassiannek a múlt nyáron mégis sikerült bekerülnie a hírekbe azzal, ahogyan videüzenetben elbocsátotta azt a bizonyos 150 munkavállalóját.

A vállalati kollaborációs szoftvereket, többek közt a Jira, Confluence és Trello termékeket kínáló ausztrál cég újabb elbocsátási hullámot jelentett be, mely teljes munkaerő-állományának 10 százalékát, körülbelül 1600 embert érint. Mike Cannon-Brookes vezérigazgató egyértelműen az AI-ra fordított fejlesztések finanszírozásával, és ennek nyomán a bizonyos területeken szükséges szerepkörök számának csökkenésével magyarázta az intézkedést. A vezető elmondása szerint az Atlassian azért döntött a létszámcsökkentés mellett, mert stabilizálni szeretné pénzügyi működését, miközben további erőforrásokat fektet be AI-fejlesztésekbe és vállalati értékesítésbe, ami magával hozza az átszervezést is a gyorsabb haladás érdekében.

A döntésben a piaci nyomás is szerepet játszott, az Atlassian az elmúlt években meglehetősen gyengén teljesített: a vállalat piaci kapitalizációja 2021-ben tetőzött 112 milliárd dolláron, de 2023 elejére 30 milliárd dollárra esett vissza, ez pediga részvényeknek sem tett jót. A 2025 februárban látott átmeneti emelkedés is alábbhagyott, és a vállalat részvényei szerdán darabonként körülbelül 75 dolláron zártak, így piaci értéke alig haladta meg a 20 milliárd dollárt. Elemzők szerint a számok alapján nem elképzelhetetlen, hogy az ausztrál cég azok listájára kerül, akiknek van miért tartaniuk a „SaaSpocalype” néven említett jelenségtől a vibe coding trend erősödése miatt, emellett a lépés ismét azt mutatja, hogy az AI egyre inkább meghatározza a termékfejlesztést, a versenyképességet és a szervezeti struktúrát.

Ezzel szemben a cég kifejezetten erősödik egyes területeken, a cloud termékekből származó bevételeket például 25 százalékkal sikerült növelni éves viszonylatban, és már több mint 600 olyan ügyfélt sikerülni szerezni, akik évente több mint egymillió dollárt költenek a vállalat termékeire.

A hírt ismét videóüzenetben közölte a vezető, de az e-mailben értesített távozó alkalmazottaknak 16 hét bért fizet még ki, plusz minden szolgálati évért egy további hetet. A leépítés költségei jelentősek, a vállalat becslése szerint 225–236 millió dollár közötti egyszeri kiadással kell számolni, amely elsősorban végkielégítésekből és irodai költségek csökkentéséből adódik. Az elbocsátott alkalmazottak kb. 40 százaléka Észak-Amerikában, 30 százaléka Ausztráliában, 16 százaléka Indiában dolgozott.