Feladta internetszolgáltatói ambícióit a Google

Feladja vezetékes távközlési szolgáltatói ambícióit a Google, mely bejelentette, hogy a GFiber névre keresztelt szolgáltatását kiszervezi az anyacég alól, az így létrejött független entitás pedig vegyesvállalatban működik tovább egy versenytársával az Astound Broadbanddel.

A negyedik negyedévben záródó tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra a felek, az ugyanakkor tudható, hogy a vegyesvállalatban a Google-nek kisebbségi tulajdona lesz majd, a kontroll pedig az Astound első számú befektetőjének és tulajdonosának, a Stonepeaknek a kezében lesz.

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

A Google Fiber, illetve később GFiber szolgáltatás több mint másfél évtizedes múltra tekint vissza és a Google első, illetve mindeddig egyetlen olyan kezdeményezése volt, mellyel a vállalat megmérette magát a távközlési piacon infrastruktúra-tulajdonosként. A cél a 2010-es induláskor az egész Egyesült Államok behálózása volt szupergyors, gigabitképes optikai eléréssel, mely abban az időszakban igazi kuriózumnak számított az országban.

Az első és egyetlen nagyobb hálózatépítési projekt Kansas Cityben kezdődött 2012-ben, az országos terjeszkedésről pedig hamar letett a szolgáltató, mely inkább a kisebb, szigetszerű építkezést választotta.

A termék 2025-ben gyakorlatilag hibahatáron belüli árbevételt termelt az anyacégnek, az üzleti jelentésben csak az "egyéb üzletek" körébe sorolt szolgáltatásokkal együtt (ide tartozik például a Waymo robottaxi szolgáltatás is) összesen 1,54 milliárd dollárt kasszírozott.

Az ügylet érdekessége, hogy a Google korábban éppen azért indította el saját internetszolgáltatását, hogy webes termékeit minél szélesebb kör számára tegye elérhetővé megfelelő minőségben, a jelenleg is zajló AI-bumm - melynek a keresőcég szintén aktív részese - pedig ma éppúgy a hálózatépítések, bővítések egyik katalizátora, mint az előző évtizedben a videós tartalmak elburjánzása.