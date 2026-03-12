Gyerekeknek szánt AI-videókkal foglalkozó cégbe fektet a Google

Saját AI Futures Fund akcelerátor programán keresztül tol egymillió dollárt a Google az Animaj nevű cégbe, mely AI-generált videós tartalmakat állít elő kifejezetten gyermekek számára – jelentette a Bloomberg. A támogatott fejlesztő korai hozzáférést kap a Google Veo modelljeihez is még a szélesebb körű bevezetés előtt, miközben a keresőóriás AI-részlege, a DeepMind szakmai támogatását veheti igénybe a további tartalmak készítéséhez.

A francia Animaj egy viszonylag fiatal AI‑animációs stúdió, amelynek célja kifejezetten kisgyerekeknek szóló rövid animációk előállítása automatizált eszközökkel. A cég YouTube-csatornájára feltöltött videók eddig összesen 22 milliárd megtekintést hoztak. A Google-től érkező tőkebevonás valójában relatíve egészen csekély, mivel a cég korábban már 100 millió eurót gyűjtött a Left Lane Capital kockázati tőkebefektető cégtől, és 85 millió dollárt a HarbourView Equity Partnerstől.

A befektetéssel a Google nem titkolt szándéka, hogy a YouTube gyerekközönsége számára állítása szerint jobb minőségű, kreatív tartalmakat lehessen AI-jal generálni, jelentősen rövidebb idő alatt. A Shorts-hoz hasonló rövid formátumok azonban a gyerekek kognitív fejlődése szempontjából kártékonyak lehetnek, főleg ha kaotikus és abszurd az előállított tartalom.

A New York Times múlt havi elemzése éppen a YouTube-on terjesztett, gyerekeknek szánt tartalmakat vizsgálta meg alaposabban. A több mint ezer videós mintán végzett vizsgálat szerint egy felkapottnak számító, emberi alkotó által feltöltött videó fogyasztása után a következő negyedórában a rövidvideókat ajánló hírfolyamban a további videók 40 százaléka valamilyen AI-által generált tartalom volt, sok esetben megkülönböztető címke nélkül. A ráutaló jelek közül a kutatók főleg azt emelték ki, hogy az animációk összefüggéstelen és bizarr jeleneteket mutattak be, például gépekké alakuló állatokat, különösebb történet nélkül. A probléma, hogy a videókat gyártó fiókok közül sok kifejezetten edukációs címkével, nem pedig szórakoztató tartalomként terjeszti a bevételszerzést szolgáló bizzar videókat. A hiperrealisztikus AI-videókkal kapcsolatban a túl fiatal nézők pedig nem tudják elkülöníteni a fantáziát a valóságtól.

Ugyan a YouTube az elmúlt hónapokban szigorúbb szülő felügyeleti eszközökkel erősített, és az AI-videókra tekintettel kibővítette moderációs szabályzatát is, de a platform befolyása további kockázatokat rejt magában. Az iparági szereplők felelőssége még nagyobb lesz abban, hogy az automatizált tartalomgyártás minőségi, etikus és a gyerekek szellemi fejlődését szolgáló formában valósuljon meg. A YouTube 2025-ben gyakorlatilag a világ legnagyobb médiavállalatává nőtte ki magát bevételek tekintetében, megelőzve a hagyományos stúdiókat, köztük a Disney-t. Nézettségben is látható a Google platformjának fölénye: a Nielsen adatai szerint januárban több nézettséget generált az amerikai háztartásokban, mint a Disney, az NBCU, a Paramount és a WBD együttvéve.