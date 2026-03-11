Lépett hívószám-hamisítás ügyben a hatóság

A banki és egyéb, telefonhívások segítségével elkövetett csalások száma drámai mértékben nőtt az elmúlt években, az egyik közkedvelt módszer, a hívószámok hamisítása vagy maszkolása (spoofing) pedig gyakorlatilag a GSM-korszak kezdete óta jelen lévő biztonsági rést jelentett a vezetékes mellett a mobilhálózatokban is.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is foglalkozott korábban a problémával, mely a szervezet szerint elsősorban annak tudható be, hogy a hívószámkijelzést eredetileg csupán kényelmi szolgáltatásnak szánták, ezért akár a hívó, akár a hívás továbbításában közreműködő valamelyik szereplő meg tudja azt változtatni.

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

Két hiánypótló AI Engineering képzéssel indítjuk 2026-ot! 8 alkalmas, 24 órás online Agentic AI Software Engineering és AI Engineering képzéseket indítunk. Március 16-ig early bird kedvezmény!

A hívószámokkal való visszaélés nem csak a csalások közvetlen károsultjai számára okozhat fejfájást, hanem áttételesen azoknak is, akiknek a számával visszaéltek - a jelenséggel ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesebben.

Noha pár évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a spoofing ellen nem lehet megfelelően védekezni, az NMHH mai közleménye szerint mostanra változott a helyzet, így a nyártól a hamisított magyarországi azonosítók blokkolása mindhárom hazai mobilszolgáltatónál működni fog. Ennél valamivel hamarabb, már április közepén élesedik a maszkolt külföldi számok blokkolása a hazai hálózatokban.

A mobilcégek esetében a szűrés roamingkörnyezetben történő megvalósítása jelentette a legnagyobb kihívást, mely a vezetékes hívásoknál értelemszerűen nem probléma, így a vonalas számok esetében a szűrés már tavaly október óta működik.

Lapunk információi szerint a spoofing-jelenség felszámolása, illetve háttérbe szorítása jelentős költségvonzatokkal jár a szolgáltatók számára, ráadásul korábban fennállt annak a lehetősége, hogy ez az összeg ablakon kidobott pénz, mivel a korábbi szabályozási környezet nagyobb teret engedett a csalóknak.