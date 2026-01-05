Befaroltak a kínaiak a Tesla elé

Az utóbbi években már látni lehetett arra utaló jeleket, hogy nem halad olyan gördülékenyen a Tesla szekere - nem csak a csökkenő számokat, de a társuló leépítéseket is. Elon Musk cége 2025 során 1,64 millió járművet tudott értékesíteni a globális piacon, ami 9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ezzel szemben a BYD tisztán akkumulátoros elektromos személyautóinak (BEV) eladásai tavaly közel 28%-kal több mint 2,25 millióra nőttek. Ennek eredményeként a kínai vállalat elsőként vette át a vezető szerepet, ami mérföldkőnek számít, hiszen egy hosszú ideje uralkodó szereplőnek számító amerikai vállalat dominanciáját sikerült megtörni.

A BYD sikere részben a széles termékportfóliónak köszönhető, a kedvező árú modellek és az erős hazai piaci bázis mellett a gyártó folyamatosan terjeszti ki exporttevékenységét Európába és más kulcsfontosságú régiók piacára, de különösen Kínában és Ázsiában domináns szereplő. A vállalat emellett stabil ellátási láncot épített ki magának saját akkumulátoraival, ami csökkenti a gyártási költségeket és növeli a rugalmasságot.

A Tesla kifejezetten nehéz évet zárt, csak az utolsó három hónapban 16 százalékkal estek vissza az eladások, mely részben annak az állami támogatás visszavonásának volt köszönhető az amerikai piacon, mellyel akár több ezer dollárral lehetett csökkenteni bizonyos akkumulátoros elektromos, plug-in hibrid vagy üzemanyagcellás járművek árát. Az elemzők szerint a Tesla 2026-os robottaxi szolgáltatása és önvezető autóinak bevezetése kulcsfontosságú szerepet játszik majd a vállalat teljesítménye szempontjából.

Az elemzők szerint az átrendeződés egyben annak tagadhatatlan jele, hogy a kínai gyártók egyre erősebbek a globális autóipari versenyben, különösen az elektromos járművek gyorsan növekvő piacán. Ez jórészt annak köszönhető, hogy a nagy márkák árai alá lőnek, így gyakorolva nyomást a nyugati riválisokra. A stratégiára úgy reagált a Tesla, hogy októberben piacra dobta két legkelendőbb modelljének olcsóbb változatait az Egyesült Államokban az eladások fellendítése érdekében.

Az európai fogyasztók kezdetben szkeptikusan álltak a kínai elektromos járművekhez, mivel az alacsonyabb minőséget társították a korlátozott márkaismertséghez. 2022-tól kezdődően azonban a BYD és kínai társai aggresszívan építették kereskedői hálózatukat Európában, ami fellendítette a keresletet is. A BYD idén májusban előzte meg akkumulátoros elektromos járművek eladásaiban a Teslát Európában annak ellenére, hogy az Európai Unió vámokat vezetett be a kínai gyártású elektromos járművekre, mivel még így is versenyképesek maradtak árai.