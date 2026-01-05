Ezer oldalt szűr a hatósági pornószűrő

Január elsejével elindult - egyelőre csak a mobilszolgáltatók hálózatán - az a gyermekvédelmi célt szolgáló, opcionális tartalomszűrő rendszer, mely a szakhatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által koordinált módon megakadályozza, hogy a hálózathoz csatlakozó mobilkészülékekkel el lehessen érni felnőtt tartalmakat - tipikusan pornóoldalakat.

Az egyes hívószámokra egyedileg aktiválható szűrő működésének részleteiről azóta sem derült ki túl sok konkrétum, egyedül a Yettel weboldalán található információ arról, hogy a DNS-alapú megoldás bekapcsolását követően a blokkolt oldal helyén egy tájékoztató üzenet jelenik meg - illetve a rendszer VPN-használat vagy kézi DNS-beállítás mellett értelemszerűen nem működik.

A szolgáltatás tavaly december közepi bejelentésekor próbáltuk megtudni a szolgáltatóktól és a hatóságoktól egyaránt, hogy az algoritmus pontosan mely oldalakat szűri, a lista azonban nem nyilvános.

A One Magyarország online ügyfélszolgálatán szereplő információk alapján azonban már az induláskor meglehetősen széles körben alkalmazott szűrésről van szó,

mely január elején ezer oldalt blokkol.

A szűrőt mindhárom szolgáltatónál ingyenesen lehet igényelni, mindenféle szerződésmódosítás nélkül, ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, ez nem mindenkinél egyformán gyors és gördülékeny folyamat.

Míg a One-nál a fent említett módon az online csatornákon is bekapcsolható a hatósági felnőtt tartalomszűrés, addig a Telekomnál csak a telefonos ügyfélszolgálaton vagy az üzletekben kérhető ilyesmi, a Yettelnél pedig nem derül ki, hogy hol kérhető az aktiválás, csupán annyi, hogy meglévő előfizetések esetében 48 órán belül élesítik a szolgáltatást.

Fizetős tartalomszűrő megoldás egyébként mind a Telekomnál, mind a Yettelnél régóta elérhető, előbbinél a Netvédelem Plusz havi 590 Ft-ért elsősorban kibervédelmi megoldásnak tekinthető, míg a Yettelnél a havi 650 Ft-ba kerülő NetPajzs a felnőtt tartalmak blokkolása mellett szintén védelmet nyújt pl. az adathalász támadásokkal szemben, illetve SMS-szűrést is biztosít. Mindkét említett fizetős szolgáltatás bekapcsolható egyebek mellett a szolgáltatók online ügyfélszolgálati csatornáin.

A hatósági felnőtt tartalomszűrőt május 1-jétől a 10 ezernél több ügyféllel rendelkező vezetékes internetszolgáltatók előfizetői is igényelhetik majd.