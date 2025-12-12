Az év elején indulhat a pajzán ChatGPT

A felnőtt tartalmak eddig jobbára teljesen tabunak számítottak az OpenAI ChatGPT-je számára, ez azonban pár hónapon belül változhat.

Októberben jelentette be Sam Atlman, hogy az OpenAI ChatGPT-jének felnőtt felhasználói a jövőben a chatbot egy kevésbé cenzúrázott, kifejezetten nagykorúak általi használatra kialakított, akár „erotikus” tartalmakat megjelenítő verziójához férhetnek hozzá.

Az ehhez szükséges korhatár-besoroló rendszer jelenleg is tesztelés alatt áll, ha pedig minden simán megy, valamikor a jövő év első negyedévében jöhet a pajzán ChatGPT.

Legalábbis ezt mondta újságírók előtt tegnap a GPT-5.2 bejelentését követően Fidji Simo, a vállalat alkalmazásokért felelős vezetője, aki szerint kulcsfontosságú, hogy az életkort megfelelően képes legyen megtippelni a rendszer a fiatalkorúak védelmében, vagy éppenséggel azért, hogy egy felnőttet ne nézzen gyermeknek.

Ezt az életkort meghatározó modellt december eleje óta egyes országokban már teszteli az OpenAI. A megoldás egyfajta automatizmust visz be az idén szeptemberben bevezetett szülői felügyeleti eszközök mellé, melyek lehetőséget adnak a szülőknek arra, hogy ChatGPT-fiókjukat e-mailen keresztül összekapcsolják a tinédzser fiókjával, és idősávokat szabjanak ki a használatára, letiltsanak bizonyos funkciókat, vagy konkrét órákra letiltsák a chatbot elérhetőségét.