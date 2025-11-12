Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Koi Tamás

2025. november 12. 14:45

0

Aki karácsonyra igazán különleges zoknit szeretne, az most kaphat egyet az Apple-től

Az Apple sosem volt különösebben szégyenlős, amikor drága kiegészítőkkel látta el a legnagyobb rajongóit és ez a cég legújabb agymenésével, az iPhone Pockettel sem változott.

Van az úgy, amikor az ember mindent pénzt képes kiadni azért, hogy egy általa birtokolt használati tárgyat megvédjen vagy éppen ezzel hozzájáruljon a saját önkifejezéséhez. Nekik tudja eladni az Apple a gyári iPhone szilikontokokat horror áron, netán a Pitaka az aramid mintájú papírvékonyabb tokjait még horrorabb áron.

Az okostelefonok viselése láthatóan kezd ismét divatba jönni, nem véletlen, hogy az Apple az idei széria gyári tokjaihoz elkészítette a már önmagában figyelemre méltó árcédulával ellátott, 30 ezer forintos crossbody pántot, amihez minimum még egy fent említett szilikontokot is meg kell vásárolni. 

iphone_pocket

Most pedig itt az iPhone Pocket, ami ugyanezt tudja pepitában csak egy horgolt zokni formájába bújva - hosszúságtól függően 

150 és 230 dollár, azaz átszámítva nagyjából 50 és 76 ezer forintért cserébe.


Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x)

Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

A zoknit egyébként az a dizájnstúdió (Issey Miyake) tervezte, amelyiknek Steve Jobs is köszönhette anno az összes hosszúnyakú garbóját. A kiegészítő valószínűleg nem csak ezért, hanem azért is ennyire értelmezhetetlenül drága, mivel limitált példányszámban kerül forgalomba összesen nyolc országban. A rövidebb változatot nyolc, a hosszabbat azonban valamiért csak három színváltozatban dobja piacra az Apple.

Hibát találtam
Vissza a tetejére

Felkértünk 3 különböző területen dolgozó csapatot, mutassák meg élőben, hogyan is használják ők az AI-t. Ezután mindenki eldöntheti, mit gondol az egészről, hol is tart az adaptációban. November 17-én érkezik a kraftie demo day, 19-én pedig az első képzés!

a címlapról

LIKE

0

Megszűnik a facebookos Like gomb, de nem úgy

2025. november 11. 13:53

Jövőre megszűnnek a Facebook Social Pluginok, azaz a Like és Comment gombok, ezzel pedig újabb legacy feature-től szabadul meg a közösségi oldal.