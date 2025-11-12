Aki karácsonyra igazán különleges zoknit szeretne, az most kaphat egyet az Apple-től

Az Apple sosem volt különösebben szégyenlős, amikor drága kiegészítőkkel látta el a legnagyobb rajongóit és ez a cég legújabb agymenésével, az iPhone Pockettel sem változott.

Van az úgy, amikor az ember mindent pénzt képes kiadni azért, hogy egy általa birtokolt használati tárgyat megvédjen vagy éppen ezzel hozzájáruljon a saját önkifejezéséhez. Nekik tudja eladni az Apple a gyári iPhone szilikontokokat horror áron, netán a Pitaka az aramid mintájú papírvékonyabb tokjait még horrorabb áron.

Az okostelefonok viselése láthatóan kezd ismét divatba jönni, nem véletlen, hogy az Apple az idei széria gyári tokjaihoz elkészítette a már önmagában figyelemre méltó árcédulával ellátott, 30 ezer forintos crossbody pántot, amihez minimum még egy fent említett szilikontokot is meg kell vásárolni.

Most pedig itt az iPhone Pocket, ami ugyanezt tudja pepitában csak egy horgolt zokni formájába bújva - hosszúságtól függően

150 és 230 dollár, azaz átszámítva nagyjából 50 és 76 ezer forintért cserébe.

A zoknit egyébként az a dizájnstúdió (Issey Miyake) tervezte, amelyiknek Steve Jobs is köszönhette anno az összes hosszúnyakú garbóját. A kiegészítő valószínűleg nem csak ezért, hanem azért is ennyire értelmezhetetlenül drága, mivel limitált példányszámban kerül forgalomba összesen nyolc országban. A rövidebb változatot nyolc, a hosszabbat azonban valamiért csak három színváltozatban dobja piacra az Apple.