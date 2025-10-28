Nyugalmazzák a Twitter doménjét

A régi logó és design után ideje mennie a twitter.com címnek is.

Az egykor Twitter néven ismert X két éve kapott új nevet és logót, ami már egyértelműen jelezte, hogy az Elon Musk által felvásárolt közösség platform teljesen újjászületni készül. Viszonylag sokáig húzta az utolsó bástyaként megmaradt twitter.com domain, ami eddig elérrhető volt, csak az X.com-ra irányította át a felhasználókat - már ez sem lesz sokáig.

Ennek apropóján a cég arra szólította fel a kétfaktoros hitelesítéshez hardveres biztonsági kulcsokat és passkeyeket használó felhasználókat, hogy november 10-ig ismét regisztráljanak, másképp az eddig használt hitelesítési módszer nem fog működni a későbbiekben.

Az internet bugyraiban felmerült találgatások szerint a cég hitelesítési infrastruktúrája kompromittálódhatott, de mivel ezt nem szeretnék hivatalosan kommunikálni, egy másik okkal magyarázzák a kérést. Az X közleménye szerint erről azonban szó sincs, a hivatalos kommunikáció szerint a 2FA-hoz regisztrált biztonsági kulcsok jelenleg a nemsokára megszűnő twitter.com domainhez kapcsolódnak, és a biztonsági kulcs újbóli regisztrálásával lehet az x.com domainhez társítani.