Végre kezd ráébredni a hazai logisztika, hogy a másnapi kézbesítés versenyelőny

A hazai webáruházak vásárlói sokáig nem voltak különösebben elkényeztetve a logisztikai hálózatok tempóját illetően, ám az Alza másnapi kézbesítése elindított egy folyamatot a piacon.

A csomagautomaták megjelenése a legjobb dolog, ami az e-kereskedelemmel történt eddig a XXI. században, kár, hogy egy világjárvány kellett hozzá, hogy igazán berobbanjon használatuk. A piac legnagyobb szereplői a Foxpost-Packeta, a GLS és a Sameday hálózat, illetve ott van az Alza saját kezelésű automata-rendszere, mellyel elsőként vált lehetővé a másnapi, vagy angol kifejezéssel overnight kiszállítás a hazai e-kereskedelemben.

Ilyen overnight kiszállítást egyébként nyár óta a GLS is vállal a GLS Expressz jelzéssel ellátott automatákba, melyekből a logisztikai cég mai közleménye szerint már 500 automatánál érhető el, zömében Budapesten, illetve zömében a főváros déli agglomerációjában (mivel a GLS logisztikai központja Alsónémediben található).

A GLS automata-hálózata egyébként éppen most lépte át országszerte a 2500 átvevőhelyes határt, amivel a cég az automaták számát tekintve a második legnagyobb piaci szereplő a Foxpost-Packeta után. Az eMAG Csoporthoz tartozó, az Easybox hálózatot üzemeltető Sameday bár úttörőként jelent meg a magyar piacon, mára lelassulni látszik a hálózat fejlesztése a cégnél.

A logisztikai cég szerint a másnapi kézbesítés csomagautomatába egyértelműen növeli a hazai webáruházak versenyképességét, ami mostanában egyébként is komoly kihívások elé állítja a szakmát, melyre a hazai szabályozás tavaly tolta rá a postai kézbesítés felajánlásának kötelezettségét.