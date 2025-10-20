Teljessé vált a Pebble-k visszatérése

Ismét elérhetővé vált a mobilos alkalmazás-piactereken a Pebble okosórákhoz fejlesztett alkalmazás, melyet az eredeti ötletgazda új cége adott ki.

Ha van a kütyüvilágnak igazán mesébe illő visszatérése, akkor a Pebble okosórák feltámadása egyértelműen annak tekinthető.

A sztori nem egészen egy éve kezdődött: idén januárban reppentek fel a hírek, hogy az eredeti Pebble órák firmware-jét nyílt forrásúvá teszi a márkát és a termékcsaládot a FitBittel együtt szőröstül-bőröstül lenyelő Google, amire azonnal lecsapott az eredeti ötletgazda, Eric Migicovsky , aki elhatározta, hogy feltámasztja a tetszhalott órákat.

Bár a Google eleinte nem adta a márkanevet, ezért a Core Devices nevű vállalkozás elég fura neveken (Core 2 Duo és Core Time 2) indította el a projektet, Migicovskynak azonban sikerült visszaszereznie a védjegyet a nyáron, így a régi-új Pebble órák Pebble néven kerülhetnek forgalomba,

Most pedig felkerült az i-re a pont azzal, hogy hosszú évek kihagyását követően visszatért az App Store-ba és a Play Store-ba a Pebble alkalmazás (igaz, Pebble Core néven), melyek nem csak az újonnan érkező modellekkel kompatibilisek, hanem a csaknem tíz évvel ezelőtt megjelent utolsó, FitBit-Google - korszak előtti hivatalos példányokkal is, melyekhez eddig csak nem hivatalos alternatívákat lehetett használni.

Az új Pebble 2 Duók első szállítmánya egyébként már kifogyott készletről, a Pebble Time 2 (melynek várható érkezése idén december) pedig legkorábban februárra jegyezhető csak elő a cikk írásának pillanatában, vagyis Migicovsky vélhetően vagy nagyon jó lóra tett a nosztalgiavonallal vagy nagyon óvatos duhaj volt a kezdeti gyártási mennyiséget illetően.

Via The Verge.