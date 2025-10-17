Egy barát is segíthet visszaszerezni a Google-fiókunkat

A Google új helyreállítási eszközei jóval egyszerűbbé teszik a fiókok visszaszerzését.

A Google több termékét is új adatvédelmi és helyreállítási eszközzel bővíti a rosszindulatú támadások és spam elleni küzdelemben Android platformon. A keresőcég bejelentése szerint sikerült hatékonyabbá tennie a gyanús linkek automatikus észlelését az üzenetekben, és biztonságosabbá vált a telefonszámmal történő hitelesítés.

Új módszer érkezik a Google-fiókok adatvesztés nélküli helyreállítására, amennyiben a felhasználó nem fér hozzá a fiókjához különböző okokból kifolyólag, például elvesztette eszközét, vagy támadás áldozatául esett. A Recovery Contacts, azaz Helyreállításban közreműködő ismerősök kijelölésével a felhasználó egy tetszőleges bizalmast, akár barátot, akár családtagot jelölhet ki azzal a felhatalmazással, hogy a másik személy a fiók visszaállítását kezdeményezhesse, vagy hitelesítse az áldozat személyét a bejelentkezéshez.

A beállítás a Google-fiók biztonsági beállításai közt már megtalálható, és akár 10 ilyen kapcsolattartó e-mail címe is megadható egyetlen fiókhoz. Fontos részlet, hogy a megbízható ismerősnek 15 percen belül válaszolnia kell a rendszertől érkező e-mailre vagy értesítésre, amikor segítségre van szükség a fiókkal kapcsolatban. A Speciális védelem programra regisztrált Google-fiókoknál és a Google Workspace-fiókoknál nem adhatók meg helyreállításban közreműködő ismerősök.

A cég a mobilszámmal történő bejelentkezést is hozzáadja helyreállítási módszerként, ami leginkább a mobilkészülék elvesztése esetén lehet hasznos. Az eszköz automatikusan azonosítja az adott telefonszámhoz kapcsolódó összes fiókot, így használhatóvá válik az előző eszközön használt képernyőzár-jelkód vagy minta az ellenőrzéshez. Ez a funkció fokozatosan, világszerte kerül bevezetésre.